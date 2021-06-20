В Ялте начал работу оперативный штаб добровольцев и волонтеров для помощи пострадавшим в ЧС

В Ялте начал работу оперативный штаб добровольцев и волонтеров для помощи пострадавшим в ЧС. Штаб создан по поручению главы администрации города Янины Павленко

Вновь убеждаюсь, что ялтинцы — самые отзывчивые и сплоченные! Стихийное бедствие коснулось всех: кого-то — больше, кого-то – меньше, но на борьбу с последствиями непогоды дружно выходит весь город, — отметила Янина Павленко.

Идею создания штаба поддержали ялтинские общественные организации и предприниматели.

Заявки принимаются по телефонам +7 989 143 72 17 и +7 978 071 71 33.

По словам начальника штаба Ларисы Откидач, необходимо сообщать ФИО пострадавших в ЧС, адрес, контактный телефон и конкретный перечень вещей, предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и др. Возможна помощь в подвозке куда-либо, есть транспорт с высокой проходимостью. Также сформированы бригады, которые будут развозить продукты и вещи.