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В Ялте начал работу оперативный штаб добровольцев и волонтеров для помощи пострадавшим в ЧС

В Ялте начал работу оперативный штаб добровольцев и волонтеров для помощи пострадавшим в ЧС

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:59 20.06.2021

В Ялте начал работу оперативный штаб добровольцев и волонтеров для помощи  пострадавшим в ЧС. Штаб создан по поручению главы администрации города Янины Павленко

Вновь убеждаюсь, что ялтинцы  — самые отзывчивые и сплоченные! Стихийное бедствие коснулось всех: кого-то — больше, кого-то – меньше, но на борьбу с последствиями непогоды дружно выходит весь город, — отметила Янина Павленко.

Идею создания штаба поддержали ялтинские общественные организации и предприниматели.

Заявки принимаются по телефонам +7 989 143 72 17 и  +7 978 071 71 33.

По словам начальника штаба Ларисы Откидач, необходимо сообщать ФИО пострадавших в ЧС, адрес, контактный телефон и конкретный перечень вещей, предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и др.  Возможна помощь в подвозке куда-либо, есть транспорт с высокой проходимостью. Также сформированы бригады, которые будут развозить продукты и вещи.

В Ялте начал работу оперативный штаб добровольцев и волонтеров для помощи пострадавшим в ЧС

В Ялте начал работу оперативный штаб добровольцев и волонтеров для помощи пострадавшим в ЧС

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