В Ялте напомнили автовладельцам, чьи машины пострадали от июньского потопа, — компенсации будут

Надо только подать заявление.

Ялтинцам, чьи автотранспортные средства пострадали в результате ЧС, компенсируют ущерб от потери утонувших автомобилей. Заявления и документы в Ялте принимаются до 10 августа по адресу: ул. Маршака д. 6 (3 этаж, помещение № 5).

По словам главы городской администрации Янины Павленко, выплаты начнутся уже 1 августа.

Ни в одном регионе, попавшем в схожую с нами ситуацию, никто компенсации за автомобили не выплачивает. У нас благодаря Главе Республики выплачивается 100% от суммы ущерба, если рыночная стоимость автотранспортного средства не превышает или равна 300 000 рублей, 40 % от суммы ущерба, если превышает, — сказала Павленко.

Министерство экономического развития Республики Крым разъясняет порядок и размер выплат жителям, чьи автотранспортные средства пострадали в результате ЧС, по компенсации ущерба от потери утонувших автомобилей:

Размер помощи определяется исходя из анализа экономической целесообразности проведения ремонтно-восстановительных работ и рыночной стоимости автотранспортного средства.

Важно отметить, что в случае, если у автотранспортного средства несколько владельцев, право на получение благотворительной помощи реализуется однократно одним из владельцев автотранспортного средства.

Выплата благотворительной помощи осуществляется:

– в размере 100% от суммы ущерба, в случае если рыночная стоимость автотранспортного средства не превышает или равна 300 000 рублей;

– в размере 40 % от суммы ущерба, в случае если рыночная стоимость автотранспортного средства превышает 300 000 рублей.

Для получения благотворительной помощи владельцу автотранспортного средства необходимо подать заявление, приложив следующие документы:

– копию документа, удостоверяющий личность;

– копию документа, подтверждающего право владения транспортным средством, в случае если заявление подает не собственник автотранспортного средства;

– копию паспорта транспортного средства (ПТС);

– копию свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС);

– копия договора страхования автомобиля КАСКО (при наличии).

Заявления и документы, поступившие после 10 августа 2021 года, не рассматриваются.