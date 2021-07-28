В Ялте напомнили автовладельцам, чьи машины пострадали от июньского потопа, — компенсации будут

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Надо только подать заявление.
Ялтинцам, чьи автотранспортные средства пострадали в результате ЧС, компенсируют ущерб от потери утонувших автомобилей. Заявления и документы в Ялте принимаются до 10 августа по адресу: ул. Маршака д. 6 (3 этаж, помещение № 5).
По словам главы городской администрации Янины Павленко, выплаты начнутся уже 1 августа.
Ни в одном регионе, попавшем в схожую с нами ситуацию, никто компенсации за автомобили не выплачивает. У нас благодаря Главе Республики выплачивается 100% от суммы ущерба, если рыночная стоимость автотранспортного средства не превышает или равна 300 000 рублей, 40 % от суммы ущерба, если превышает, — сказала Павленко.
Министерство экономического развития Республики Крым разъясняет порядок и размер выплат жителям, чьи автотранспортные средства пострадали в результате ЧС, по компенсации ущерба от потери утонувших автомобилей:
Размер помощи определяется исходя из анализа экономической целесообразности проведения ремонтно-восстановительных работ и рыночной стоимости автотранспортного средства.
Важно отметить, что в случае, если у автотранспортного средства несколько владельцев, право на получение благотворительной помощи реализуется однократно одним из владельцев автотранспортного средства.
Выплата благотворительной помощи осуществляется:
– в размере 100% от суммы ущерба, в случае если рыночная стоимость автотранспортного средства не превышает или равна 300 000 рублей;
– в размере 40 % от суммы ущерба, в случае если рыночная стоимость автотранспортного средства превышает 300 000 рублей.
Для получения благотворительной помощи владельцу автотранспортного средства необходимо подать заявление, приложив следующие документы:
– копию документа, удостоверяющий личность;
– копию документа, подтверждающего право владения транспортным средством, в случае если заявление подает не собственник автотранспортного средства;
– копию паспорта транспортного средства (ПТС);
– копию свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС);
– копия договора страхования автомобиля КАСКО (при наличии).
Заявления и документы, поступившие после 10 августа 2021 года, не рассматриваются.
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