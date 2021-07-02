В Ялте обнародовали список дворовых территорий и улиц, пострадавших от потопа

Министерство строительства и архитектуры Республики Крым, ГКУ «Инвестстрой», сотрудники городской администрации, управляющих компаний, депутаты совместно определили предварительный список дворовых территорий в Ялте, пострадавших вследствие ЧС. Власти подчеркивают: список – предварительный.

Список пострадавших домовладений:

Ул. Кривошты, номера 1, 2, 4, 6, 7,9, 10, 11,13,14,15,16, 17, 19, 21, 25.

Халтурина, 28.

Киевская – 9, 11, 18, 20, 38, 78, 80, 82, 84, 86,88.

Вергасова, 1,3, 6, 8, 10,12.

Горького, 21, 23, 34,36.

Бирюкова, 8, 10, 36.

Кирова, 32, 83.

Графский проезд.

Григорьева, 46.

Красных Партизан, 26.

Тимирязева, 45.

Сеченова, 13.

Ломоносова, 31, 53.

Кореиз, ул. Южная, 56.

Список не окончательный и будет актуализирован – комиссия продолжает объезд территорий. Прошу ялтинцев активизироваться – сообщайте о территориях, пострадавших от стихии. Обращаю внимание – собирается информация о дворовых территориях, пострадавших от ЧС, — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Она также сообщила перечень улиц, наиболее пострадавших от стихийного бедствия 18 июня. На них где-то будет проведен частичный ремонт, а где-то и полная замена дорожного полотна.

Пострадавшие улицы:

Ялта: ул. Бирюкова, ул. Вергасова, ул. Горького, ул. Киевская, ул. Кривошты, ул. Ломоносова, ул. Прибрежная, ул. Кирова (уч. № 5), ул. Спендиарова, ул. Д. Сейдамета, пер. Музейный, пер. Ломоносова, пер. Потемкинский, пер. Тупой, ул. Кладбищенская, ул. Грибоедова.

Алупка: ул. Ленина, ул. Изергина, ул. Ялтинская

Ливадия: ул. Виноградная

Виноградное: ул. Яузы, ул. Красина

Кореиз: ул. Маяковского, ул. Парковый спуск , ул. Родниковая, Токмаковых, пер. Юсуповский проезд.

Гурзуф: ул. Ленинградская, ул. Санаторная, ул. Подвойского, пгт Краснокаменка, пер. Школьный, ул. Амет Хана, ул. Центральная

Массандра: ул. Мухина

Гаспра: ул. Школьная

Голубой залив: пер. Ароматный, ул. Шайна, ул. Голубая

Олива: ул. Перевальная.

Кацивели: ул. Шулейкина

Кроме того, пострадали: трасса «Алушта — Ялта», трасса «Бахчисарай — Ялта», трасса «Ялта – Севастополь», трасса «Ялта – Гончарное», пгт. Бекетово, ул. Севастопольское шоссе, Кореизское шоссе.