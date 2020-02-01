В Ялте обозначили основные направления благоустройства города в этом году

Основные направления благоустройства Ялты в этом году: благоустройство парков и скверов, ремонт дворов, дорог, подпорных стен, установка освещения, разработка проектно-сметной документации. Об этом сообщает Отдел информационной политики администрации Ялты. В частности, на благоустройство общественных территорий Ялтинского региона в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» запланировано выделение 195 млн. рублей.

В эту программу включен ряд жизненно важных городских объектов: сквер «Городской сад», сквер имени Калинина, парк «Гурзуфский» на набережной им. А.С. Пушкина в пгт Гурзуф, парк им. Годлевского в Алупке, сквер имени М.П. Чеховой, сквер Победы, Симеизский парк-аллея, сквер им. Н. Я. Данилевского на 10-м микрорайоне, сквер на ул. Стахановская в Массандре, — рассказала руководитель аппарата ялтинской администрации Ирина Романец.

В этом году также планируются завершить работы по благоустройству и капитальному ремонту дворовых территорий. В частности, к лету работы планируют завершить по дворам на улицах Черкасова д. 5, Сосновая д. 34, Октябрьская д. 6, Суворовская д 31,15,17, Украинская д. 3,5, пер. Сосновый 12, ул. Красноармейская д. 42 и пгт. Массандра ул. Южнобережное шоссе 4. Кроме того, к 1 мая будут завершены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог на улицах Блюхера, Кирова и Свердлова.

Особое внимание у жителей города вызывает вопрос установки светофоров. Глава администрации Ялты Иван Имгрунт поручил до начала курортного сезона установить светофорные комплексы в центральной части города. Так, светофоры будут установлены возле бывшего Клуба моряков на пересечении улицы Рузвельта и набережной им. Ленина; на пересечении улицы Боткинская и Пушкинской аллеи; в районе 7-й школы на улице Партизанская – Кирова; а также два светофора возле остановки «Октябрь».

Другое важное направление, которому будет уделено внимание – ремонт дорожного покрытия. На эти цели предусмотрено выделение 185 млн. рублей. Одновременно будет разрабатываться проектно-сметная документация по строительству противооползневых сооружений и наружного освещения. Также запланированы масштабные работы по проектированию инженерных сетей — водоснабжения, канализации, ливневок, газоснабжения, дороги, очистных сооружений.