В Ялте планируют благоустроить 8 парков и скверов

В Ялте продолжаются работы по капитальному ремонту и реконструкции инфраструктуры с целью восстановления статуса города-курорта всероссийского и международного значения. Одним из направлений данного развития является комплексное благоустройство существующих парков и скверов, а также создание новых зеленых зон.

Как сообщила директор ялтинского МБУ «Зеленстрой» Людмила Твардовская, в текущем году уже выполнена реконструкция Приморского парка, благоустройство Пионерского парка, скверов по улицам Ломоносова и Садовая с заменой плиточного покрытия, высадкой новых растений, установкой современных видов малых архитектурных форм (скамеек, урн), установкой опор освещения, детских площадок и др.

На 2020-2022 годы подготовлена проектно-сметная документация по благоустройству еще 8 парков и скверов, что требует привлечения квалифицированных работников для их обслуживания, — отметила Людмила Твардовская.

По ее словам, в следующем году МБУ «Зеленстрой» увеличивает штатную численность рабочих зеленого строительства.

В связи с этим предприятие приглашает на работу специалистов зеленого строительства: ландшафтного дизайнера, агронома по защите растений, мастера по содержанию парков и скверов, специалистов по обслуживанию фонтанов, бюветов, системы полива, специалистов по сносу аварийных деревьев с применением альпинистского снаряжения, столяра, рабочих зеленого строительства 1,2,3,4 разрядов для проведения работ по уходу за зелеными насаждениями, санитарной очистке территорий и других работ.