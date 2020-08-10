В Ялте планируют «растянуть» курортный сезон до конца года. Но при некоторых условиях

В Ялте рассчитывают на продолжение курортного сезона до конца года при соблюдении надлежащих противоэпидемических мер. Об этом заявил глава администрации города Иван Имгрунт в программе «Гость студии» на «Ялта-ТВ»

Сегодня Ялта справляется с туристическим потоком, а благодаря закрытым границам загрузка у отелей, пансионатов, санаториев полная, но, честно говоря, удовлетворенности у меня нет: мы могли бы работать более эффективно. И прежде всего — привести город в порядок и поддерживать надлежащее санитарное состояние, да и пляжи у нас оставляют желать лучшего, — сказал Имгрунт.

По его мнению, расслабляться рестораторам и отельерам нельзя.

Мы не должны забывать о соответствии качества и цены, и надо понимать, что таких, как сегодня, цен на услуги не будет в следующем году и в межсезонье тем более, — обратил внимание Иван Имгрунт.

При этом он напомнил, что «самое надежное радио – сарафанное».

Человек, приехав в Ялту на отдых и получив здесь определенную услугу, будет сравнивать, сколько она стоит в той же Турции, которая для посещения россиян открылась уже с 10 августа, и это серьезный конкурент нашему курорту, — подчеркнул глава администрации.

Он также заверил, что из нынешнего курортного сезона выводы будут сделаны, «чтобы отдыхающие, уезжали от нас с хорошим настроением», а «сам сезон, по нашим исследованиям, продлится до нового года».

Поэтому Иван Имгрунт призвал рестораторов, владельцев магазинов и сотрудников отелей соблюдать масочный режим.

Жесткие требования выдвинуты к сфере обслуживания – обязательное ношение масок работающим с клиентами персоналом ресторанов, кафе, отелей, магазинов, наличие санитайзеров и так далее. Проводятся проверки, а нарушители привлекаются к административной ответственности, – рассказал ялтинский градоначальник.

Глава администрации Ялты заявил о необходимости тщательной дезинфицирующей обработки мест общего пользования, остановок общественного транспорта, подъездов.

Это уже должно производиться в плановом порядке вне зависимости от роста заболеваемости, и на эти цели будут выделяться дополнительные средства, – сказал Имгрунт. – Мы создаем условия для нормального отдыха людей, но нужно понимать, что как раньше уже не будет, и необходимо обращать внимание на соблюдение требований и рекомендаций Роспотребнадзора в целях нормального прохождения курортного сезона и для сохранения здоровья людей.

По данным камер наблюдения, на набережной Ялты в июле побывало около 240 тысяч человек, сообщил Имгрунт.

Конечно, предписания тяжело соблюдать на пляже или во время передвижения по набережной, но каждый должен думать о собственном здоровье и своих близких, – подчеркнул он.

Пожалуй, это и следует назвать главным условием максимального продолжения курортного сезон в Ялте — безопасность отдыха и здоровье туристов.