В Ялте постепенно налаживается централизованное водоснабжение

Подача воды будет круглосуточной.

В Ялте возобновлено централизованное водоснабжение. Сразу оговорим – не по всем адресам, на самых проблемных участках еще ведутся ремонтные работы. Пока вода подается по 2 часа в различных микрорайонах города. До конца дня коммунальщики обещают наладить бесперебойную подачу воды.

Хорошая новость – дальнейшая подача воды в дома и квартиры будет круглосуточной, без графиков. Об этом сообщил гендиректор ГУП РК «Водоканал ЮБК» Алексей Григорьев.

Из-за стихии практически все источники, которые были на Южном берегу Крыма, прекратили свое существование. Поэтому получить количество воды, которое необходимо для полного обеспечения жителей ЮБК ранее не представлялось возможным, — объяснил причину более чем 48-часового перекрытия воды в Большой Ялте Григорьев.

По его словам, на утро воскресенья все источники восстановлены. Их объемов достаточно для обеспечения потребителей водой в полном объеме.

Принято решение, что графики вводиться не будут, подача воды будет круглосуточной, — подчеркнул Григорьев.

«Водоканал ЮБК» еще раз обнародовал адреса, где стоят водовозки.

Всех ялтинцев, у кого дома из кранов не идет вода, призвали звонить в диспетчерскую предприятия + 7 978 909 56 90, + 7 3654 34 30 52, + 7 3654 34 48 82, + 7 3654 34 26 82. На вызовы будут направляться ремонтные бригады.