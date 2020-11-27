В Ялте разыскивали пропавших школьников

В Ялте сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии вернули родителям школьников 10-13 лет, ранее ушедших из дома и находившихся в розыске.

Накануне поздним вечером в полицию города обратилась мать 11-летнего мальчика, который не вернулся домой после школы. Она сообщила, что вместе с её сыном пропали 13-летний товарищ мальчика и его 10-летний брат. К поиску детей присоединились экипажи вневедомственной охраны Росгвардии. В ходе розыскных мероприятий прапорщик полиции Вячеслав Забелин и старший сержант полиции Александр Тарабрин на территории одного из микрорайонов Ялты увидели школьников, внешний облик которых совпал с описанием пропавших. Они катались на мопеде вокруг жилого дома, — озвучили детали истории в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г.Севастополю.



Для дальнейшего разбирательства и возвращения детей родителям росгвардейцы передали их инспекторам ПДН территориального отдела полиции. За время отсутствия школьников противоправных действий в их отношении не совершалось.