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В Ялте решили не тратить «лишних денег» на новогоднюю иллюминацию

В Ялте решили не тратить «лишних денег» на новогоднюю иллюминацию

Опубликовал: CrimeaPRESS в Праздники в Крыму 18:57 06.12.2020

По итогам оргкомитета по проведению праздничных новогодних мероприятий в Ялте принято ряд решений. Одно из главных: Новый год будет отмечаться экономно. В частности, по информации ИО главы администрации курорта Янины Павленко, дополнительные деньги на иллюминацию в этом году выделяться не будут.

Мы начинаем монтаж новогодних украшений и световой иллюминации – оборудования, которое было закуплено в прошлом году. Это более тысячи единиц — уже к середине декабря Ялта предстанет в новогоднем наряде. Еще одно мнение горожан, которое я полностью разделяю – праздничная атмосфера должна царить также в поселках и Алупке, они нам такие же родные, как и сама Ялта. Поэтому часть украшений мы передадим туда, — отметила Павленко.

Она напомнила, что  из-за ограничений, которые вступят в силу с 20 декабря, проведение масштабных мероприятий невозможно.

Однако наша задача — создать новогоднюю сказку для детей. Именно поэтому 19 декабря, в День Святого Николая пройдет традиционная елка для маленьких ялтинцев и гостей города и одновременное включение новогодней иллюминации на набережной, — подчеркнула Янина Павленко.

В Ялте решили не тратить «лишних денег» на новогоднюю иллюминацию

Фото: страница в Facebook Я.Павленко.

 

В Ялте решили не тратить «лишних денег» на новогоднюю иллюминацию

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