В Ялте сотрудники Росгвардии вернули матери потерявшегося ребенка

Накануне о пропаже малышки в правоохранительные органы в Ялте сообщила ее мать.

Женщина пояснила, что во время прогулки по Пионерскому парку она потеряла ребенка из вида. Патрульный экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего сержанта полиции Дмитрия Бакулина и младшего сержанта полиции Виталия Ляхового в результате комплекса разыскных мероприятий на прилегающей к парку территории оперативно обнаружил девочку. Росгвардейцы передали её встревоженной родительнице. Жизнь и здоровье ребенка вне опасности, — рассказали детали происшествия в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю.

