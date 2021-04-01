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В Ялте сотрудники Росгвардии вернули матери потерявшегося ребенка
фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю

В Ялте сотрудники Росгвардии вернули матери потерявшегося ребенка

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:10 01.04.2021

Накануне о пропаже малышки в правоохранительные органы в Ялте сообщила ее мать.

Женщина пояснила, что во время прогулки по Пионерскому парку она потеряла ребенка из вида. Патрульный экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего сержанта полиции Дмитрия Бакулина и младшего сержанта полиции Виталия Ляхового в результате комплекса разыскных мероприятий на прилегающей к парку территории оперативно обнаружил девочку. Росгвардейцы передали её встревоженной родительнице. Жизнь и здоровье ребенка вне опасности, — рассказали детали происшествия в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю.

 

В Ялте сотрудники Росгвардии вернули матери потерявшегося ребенка

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