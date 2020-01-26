В Ялте установят фонари на солнечных батареях

Чтобы решить проблему освещения улиц, в Ялте решили установить светодиодные фоари на солнечных батареях. Об этом сообщил начальник МБУ «Ялтагорсвет»Андрей Комис.

Нам предложили установить светодиодные фонари на солнечных батареях в районе Бакалеи, где нет наших сетей, — рассказал Андрей Комис.

Он добавил, что компания, предложившая данный пилотный проект, готова поставить и смонтировать оборудование бесплатно, в подарок городу. Руководитель МБУ «Ялтагорсвет» также уточнил, что две опоры с двумя светильниками будут установлены на Бакалее уже в феврале этого года и в дальнейшем, если проект будет признан успешным, аналогичные самозаряжающиеся фонари появятся и в других районах Ялты.