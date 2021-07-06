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В Ялте во избежание подтоплений решили перестроить инженерную инфраструктуру  

В Ялте во избежание подтоплений решили перестроить инженерную инфраструктуру  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:24 06.07.2021

В Ялте перестроят инженерную инфраструктуру города, в том числе берегоукрепительные сооружения на реках, чтобы предотвратить новые подтопления. Об этом сообщила в эфире телеканала «Крым-24» глава ялтинской администрации Янина Павленко.

В Ялте во избежание подтоплений решили перестроить инженерную инфраструктуру

Самая главная работа впереди, потому что нам предстоит не просто восстановить, а фактически перестроить всю инженерную инфраструктуру нашего города. В первую очередь это берегоукрепительные сооружения рек, которые оказались самыми поврежденными, — сказала Павленко.

В Ялте во избежание подтоплений решили перестроить инженерную инфраструктуру  

По ее словам, большую часть территории Ялты уже привели в порядок, осталось очистить локальные точки подтоплений.

Мы продолжаем активно круглосуточно очищать русла рек, потому что главная проблема возможных подтапливаемых территорий — это многоквартирные дома по улицам Вергасова, Киевской, Кривошты, Ломоносова и Музейной. Это как раз там, где русло реки необходимо очистить, чтобы опустить уровень воды. Пока он, к сожалению, выше, чем подвалы домов, — рассказала Павленко.

В Ялте во избежание подтоплений решили перестроить инженерную инфраструктуру  

Глава администрации Ялты уточнила, что на месте ЧС работает комиссия. В ее составе — представители ресурсноснабжающих предприятий полуострова, «КрымНИИпроекта», противооползневого управления. Нужны ответы на главные вопросы — где и как проложены коммуникации, а также как изменились русла рек. Только после их заключения на месте возможна работа тяжелой техники.

В Ялте во избежание подтоплений решили перестроить инженерную инфраструктуру  

Фото: страница Я.Павленко в Facebook.

 

В Ялте во избежание подтоплений решили перестроить инженерную инфраструктуру  

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