В Ялте восстановлено движение общественного транспорта

В Ялте 29 июня, в 6:00 открываем центр для всего транспорта (закрытыми остаются улицы Ломоносова, Вергасова и Кривошты), — анонсировала накануне вечером глава ялтинской администрации Янина Павленко.

Действительно, с утра на свои маршруты вышли все городские троллейбусы.

У нас вышли все троллейбусные муниципальные маршруты в Большой Ялте. Хотел бы напомнить, что троллейбусы по междугородной линии функционировали в штатном режиме. С текущего момента у нас троллейбусы осуществляют движение непосредственно по территории Ялты. Они работают в штатном режиме по согласованному с администрацией города расписанию, — рассказал заместитель министра транспорта РК Николай Лукашенко.

Напомним, решение перекрыть проезд по центру Ялты было принято 18 июня во время разгула стихии – его затопило одним из первых. В субботу, 26 июня, там частично запустили общественный транспорт. Сегодня – восстановлено движение городских троллейбусных маршрутов.

По-прежнему, перекрыты улицы Вергасова, Кривошты и Ломоносова, где все еще ведутся работы. Ситуация по ялтинскому региону в целом стабильна: продолжают аварийно-восстановительные работы, полностью налажены тепло-, электро- и газоснабжение. Кроме того, приём заявлений граждан, чьё имущество пострадало в результате ЧС продлен до 24.00 30 июня, — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Вместе с тем по результатам работы комиссий по оценке ущерба от ЧС в ГО Ялта не подлежат капитальному ремонту и проживание в которых может нести угрозу жизни и здоровью три частных домовладения в Кореизе и 18 квартир в МКД по ул.Вергасова. Также, практически завершен подсчет ущерба, нанесенного городу – на восстановительные работы понадобится порядка 7 миллиардов рублей.

Нам предстоит большая работа по уборке города, необходимо расчистить заносы камней и почвы в зонах, которые оказались буквально засыпаны во время ЧС, — подчеркнула Павленко.

Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Продолжается очистка дорог. Власти подчеркнули, что для очистки дорог от последствий произошедшего в Ялте потопа, особенно центральных улиц, было необходимо эвакуировать оттуда транспортные средства, которые не забрали владельцы. Практически все эвакуированные автомобили находятся на территории грузового морского порта Ялты.

Временная схема движения муниципальных маршрутов автобусов:

Маршрут Режим работы, схема движения № 1А «ПлощадьЛенина – Хаста-Баш Крымэнерго – Зелёный мыс – Автостанция – Горсовет» В обычном режиме № 2 «Гурзуф – Краснокаменка – Артек» Временная схема: от остановочного пункта Гурзуф (поликлиника) до троллейбусного кольца пгт Краснокаменка – Краснокаменская школа далее по схеме № 3 «Маг. «Черноморец» – ул. Стахановская» В обычном режиме № 6 «Пятый квартал – 10-й микрорайон» В обычном режиме № 7 «Рыбокомбинат – Васильевка» В обычном режиме № 8 «к/т Спартак – 10-й микрорайон» В обычном режиме № 9 «Пятый квартал – улица Сеченова» В обычном режиме № 10 «ул. Пионерская – ул. Найдёнова» Временная схема «ул. Пионерская – ул. Найденова (Котельная)». От ул. Пионерской до ул. Найденова (Котельная) по стандартной схеме. От ул. Найденова (Котельная) в сторону улицы Пионерской движение осуществляется через ЮБШ, остановку

5-й квартал, далее по стандартной схеме. № 11 «Автовокзал – Ореанда» НЕ работает № 12 «Аутка – к/т Спартак – Аутка» В обычном режиме № 14 «Сквер Юбилейный – улица Мухина» В обычном режиме № 15 «ул. Дзержинского – ул. Сеченова» В обычном режиме № 17 «пл. Советская – 10-й микрорайон»» В обычном режиме № 18 «ул. Халтурина – Вещевой рынок» В обычном режиме № 19 «ул. Изобильная – ул. Строителей» В обычном режиме № 20 «ул. Кривошты – ул. Пионерская» НЕ работает (технические работы на улице Кривошты) № 21 «Вещевой рынок – ул. Ореховая» В обычном режиме № 24 «к/т Спартак – Поляна сказок» В обычном режиме № 29 «ул. Пионерская – Никитский Ботанический Сад (Тепличный комплекс)» В обычном режиме № 29 А «ул. Пионерская – Колоннада Никита» В обычном режиме № 31 «Автовокзал – Краснокаменка – «Кипарисный» В обычном режиме № 35 «Автовокзал – Горная здравница» В обычном режиме № 36 «Стройгородок – Золотой пляж – Мисхор – Гаспра» В обычном режиме № 44 «Вещевой рынок – санаторий Долоссы» В обычном режиме № 100 «Массандра – Ливадия» В обычном режиме № 102 «Ялта – Алупка» В обычном режиме № 106 «Ялта (автовокзал) – Гурзуф (поликлиника)» В обычном режиме № 107 «Ялта – Кацивели» В обычном режиме № 109 «Сквер Юбилейный – ул. Винодела Егорова» В обычном режиме № 115 «Ялта – Симеиз» В обычном режиме № 122 «Ялта – Кореиз» В обычном режиме № 128 «Ялта (автовокзал) – Форос (автостанция)» В обычном режиме № 132 «Сквер Юбилейный – Воронцовский дворец» В обычном режиме № 133 «Водопад – Автовокзал» В обычном режиме № 138 «Симеиз – Оползневое – Парковое – Кацивели – Симеиз» В обычном режиме (по согласованному расписанию) № 142 «Автовокзал – Симеиз» В обычном режиме

Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус» и администрация Ялты.