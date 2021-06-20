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В Ялте выросло число пострадавших и пропавших без вести в результате стихийного бедствия

В Ялте выросло число пострадавших и пропавших без вести в результате стихийного бедствия  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:58 20.06.2021

По последним данным, число людей, пропавших без вести из-за наводнения в Ялте, выросло до двух, количество пострадавших — до 24 человек.

Двадцать четыре пострадавших, двое пропавших без вести и один погибший, — рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.

По ее словам, у всех пострадавших зафиксированы легкие травмы, туристов среди нет.

Глава администрации уточнила – в Ялте действует запрет на купание в море. Ориентировочно, он будет снят после 23 июня.

К огромному сожалению, сегодня, завтра и послезавтра купаться в акватории Черного моря в районе Большой Ялты запрещено. Очень надеюсь на понимание всех, делаем все возможное для того, чтобы поскорее нормализовать ситуацию в городе, – сообщила Павленко.

Запрет на купание в акватории Ялты был введен накануне – сильными потоками воды грязь смыло в море. Сейчас ведется работа по расчистке городских пляжей.

В Ялте выросло число пострадавших и пропавших без вести в результате стихийного бедствия

Фото: страница Я.Павленко в Facebook.

В Ялте выросло число пострадавших и пропавших без вести в результате стихийного бедствия  

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