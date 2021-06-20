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В Ялте выросло число травмированных из-за потопа
Фото: страница Я.Павленко в Facebook

В Ялте выросло число травмированных из-за потопа

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:37 20.06.2021

Число травмированных в Ялте в результате ЧС возросло до 40, один человек погиб, двое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

В наши больницы обратились 40 человек с легкими повреждениями. Двое по-прежнему, к сожалению, числятся в розыске, – рассказала она.

Ранее сообщалось, что от стихии пострадали 24 человека.

В Ялте выросло число травмированных из-за потопа

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