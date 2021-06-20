В Ялте выросло число травмированных из-за потопа

Число травмированных в Ялте в результате ЧС возросло до 40, один человек погиб, двое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
В наши больницы обратились 40 человек с легкими повреждениями. Двое по-прежнему, к сожалению, числятся в розыске, – рассказала она.
Ранее сообщалось, что от стихии пострадали 24 человека.
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