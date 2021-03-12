В Ялте здание ХIХ века – усадьба Меллер-Закомельских станет объектом культурного наследия

Теперь – не снесут.

В Ялте одним скандалом меньше. Старинная усадьба баронов Меллер-Закомельских, находящаяся на территории санатория «Киев», как минимум, не будет снесена, напротив ее вносят в список объектов. Соответственно, как максимум, здание постройки второй половины ХIХ века будет отреставрировано.

В министерстве культуры состоялся Научно-методический совет по культурному наследию, на котором было принято решение о включении исторического здания в центре Ялты — усадьбы Меллер-Закомельских на улице Чехова в списки выявленных объектов культурного наследия. Готовятся документы на присвоение зданию статуса «Объект культурного наследия». Статус защитит его от земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением тех, что будут направлены на сохранение здания или его отдельных элементов, — проинформировала глава администрации Ялты Янина павленко.

Напомним, усадьба Меллер-Закомельских в Ялте состоит из трех зданий и парка, ныне – на территории санатория «Киев», в центре города. При этом комплекс не был оформлен как объект культурного наследия, а значит, не охранялся государством. В феврале 2021 года местных жителей возмутили планы владельцев застроить территорию, история получила большой резонанс. Подробнее – в нашей подборке.