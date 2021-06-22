В Ялту для оказания помощи прибывают дополнительные силы МЧС

Заместитель главы МЧС РФ Виктор Яцуценко прибыл в Ялту и ознакомился с процессом восстановительных работ в районе дома №10 по улице Кривошты, где активно работает техника, а сотрудники ведомства подвалов откачивают воду, очищают от заносов улицы и тротуары.

Сегодня в Ялте сосредоточены основные усилия по очистке территории на наиболее проблемных участках. Основная цель — как можно быстрее восстановить систему канализования и подачи электроэнергии, — сказал Яцуценко.

Одним из таких проблемных участков и является дом №10 на улице Кривошты, который очень сильно пострадал от последствий ливня.

Были затоплены подвалы и нарушены системы жизнеобеспечения, в том числе и подача электроэнергии. Сейчас к электроэнергии подключен первый подъезд, бригада работает по второму подъезду. Всю воду, которая подтопляла дом, создавала угрозу, вчера оперативно вернули в реку. Сейчас проводится зачистка русла, убирают лишний грунт и этот грунт вывозим, чтобы освободить проезжую часть и подойти к канализационным люкам, — проинформировал заместитель главы МЧС России.

По информации Виктора Яцуценко, на сегодняшний день в Ялте от МЧС работает около 130 единиц техники и 534 человека личного состава. В Ялту для ликвидации последствий непогоды прибыли дополнительные силы МЧС из Ростова, Тулы и Ногинска.

200 человек для усиления прибывают сегодня. 100 человек к исходу дня будут со специальной техникой — это 34 единицы. Они прибудут со средствами специальной санитарной обработки, Эта работа требует оперативности. При повышении температуры угроза заболеваемости может быть увеличена, мы будем проводить дезинфекционные мероприятия, в том числе вокруг таких жилых домов, которые были подтоплены. Второй отряд прибывает к трем часам ночи. С утра они будут работать на восстановлении инфраструктуры и проведении дезинфекционных мероприятий, — отметил Виктор Яцуценко.

По информации замминистра МЧС РФ, к концу недели основные работы по расчистке города и поселков силами МЧС и Министерства Обороны планируется завершить.

Отдыхающих просим несколько дней потерпеть, жители должны знать, что каждому из них будет оказана помощь, о каждом жилом доме информация в администрации города есть, и помощь будет обязательно оказана в полном объёме, — подчеркнул Виктор Яцуценко.

Фото: отдел информполитики ялтинской администрации.