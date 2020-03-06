В Ялту нагрянула делегация Госсовета РК

В Ялту депутаты Госсовета РК нагрянули фактически с инспекцией. Начался рабочий выезд с посещения Симеизской школы, в которой проводится обучение в две смены. Однако скоро ситуация может измениться. Как сообщила директор общеобразовательного учреждения Лариса Фетисова уже выделено 40 миллионов рублей на ремонт третьего корпуса, а также 4 миллиона на реконструкцию пришкольной территории и 8 миллионов на пищеблок.

В детских садах и школах региона существует комплекс проблем, который требует решения, где-то они выражены больше, а где-то меньше. Однако нам уже нужно искать пути их решения. На реконструкцию дополнительного корпуса и спортзала школы уже выделены средства. Со своей стороны мы проследим, чтобы эта работа была завершена в ближайшее время, — отмечает глава Госсовета РК Владимир Константинов.

Не осталась без внимания и набережная Симеиза, где полтора года назад началась реконструкция берегоукрепительных сооружений.Об этом в подробностях — здесь.

Неутешительно обстоят дела с детским садом в Алупке. На протяжении нескольких лет на здании, которое построено почти полвека назад, увеличиваются трещины. Пока что они растут не очень быстро, но в любой момент ситуация может измениться.

Необходимо сделать экспертное заключение и ответить на вопрос: «А можно ли там находиться детям?» В случае ремонта корпуса, нужно найти помещение, куда дети смогут перейти на этот период. Для Алупкинской средней школы №1, которую мы также посетили, долгое время проблемным вопросом остается отсутствие спортзала. В этом году выделены средства в размере 22 миллионов рублей для установки модульного спортивного зала. Также в учебном учреждении существует необходимость теплоизоляционной защиты здания. Эту инициативу можно будет реализовать после утверждения в республике очередного этапа программы «Тёплая школа», — прокомментировал увиденное спикер крымского парламента.

Самое положительное впечатление оставило посещение Многопрофильного республиканского медицинского центра при ФНКЦ ФМБА России, который открылся на территории Ливадийской больницы в 2017 году. Как отмечает главный врач учреждения Юрий Труба, в центр обращаются жители всех городов Крыма, а ялтинцев среди них около 40%. Также радует тот факт, что ряды специалистов пополняют выпускники Медицинской академии имени Георгиевского.

В тоже время в Центре есть и проблемы, которые требуют тщательного анализа. Так, диагностического обследования на компьютерном томографе люди вынуждены ждать по несколько месяцев.

В планах есть строительство аналогичного Центра, однако и это не закроет полностью потребности региона. Проблему берём на контроль и постараемся оказать всестороннюю помощь в рамках наших полномочий. Уверен, что будущее сферы медицины как раз и заключается в создании медучреждений такого уровня. Внешний облик центра, профессионализм врачей и самое современное оборудование вызывают неподдельный восторг, — резюмировал Владимир Константинов.

Также представители Государственного Совета Крыма посетили открывшийся после реконструкции Пионерский парк, Ялтинскую среднюю школу № 12 с углубленным изучением иностранных языков и детский сад «Лаврик». Глава Госсовета настоятельно порекомендовал руководству региона и директорам школ создать в образовательных учреждениях попечительские советы. «Руководители школ зачастую остаются один на один с проблемами. Попечительский совет – это те состоявшиеся и неравнодушные люди, которые подставят плечо. Нужно провести работу по созданию таких структур в ялтинских школах», — сказал Владимир Константинов.

Рабочая поездка Председателя Государственного Совета Республики Крым, депутатов Госсовета Крыма в Ялтинский регион завершилась встречей с представителями общественных организаций, предприятий и учреждений, депутатами городского совета, в ходе которой были подведены первые итоги после посещения ряда объектов, расположенных на территории муниципального образования.

Безусловно, есть успехи и достижения в нашей совместной с администрацией работе, но и нам есть ещё над чем работать, работать командно и сплочённо. Большая благодарность депутатам Госсовета Крыма за внимание к проблемным вопросам нашего муниципального образование, — заявил Глава муниципального образования городской округ Ялта — председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский.

Также он отметил, что часть объектов, которые они сегодня посетили, вошли в реестр наказов избирателей депутатам Ялтинского городского совета второго созыва, который был утверждён на заседании сессии горсовета. На сегодняшний день проведено 9 сессий, работает 7 постоянных профильных комитетов горсовета, сформирован и уже приступил к работе новый состав общественного совета муниципального образования.

Наша работа идёт параллельно работе администрации города. Мы работаем одной командой для того, чтобы наш регион был самым лучшим в Крыму. Впереди много задач. Уверен, что совместными усилиями мы сумеем реализовать все намеченные планы, — заключил он.

В свою очередь глава администрации города Ялта Иван Имгрунт отметил, что все проблемы ялтинского региона руководству города известны, многие из них серьезные, однако решаемые. В первую очередь необходимо решить вопросы с проектно-сметной документацией, проблемы с которой наблюдаются практически во всех сферах в городе.

Задач у нас много. Готовим специалистов, повышаем чувство ответственности у ялтинцев и пытаемся поддерживать достойное санитарное состояние в городе, так как оно не отвечает требованиям руководства республики. Мы озвучили и будем поэтапно внедрять в жизнь индивидуальный подход к профессии дворника. Мы даже уйдем от этого понятия и дворники будут у нас именоваться «Маэстро чистоты», — сказал глава администрации Ялты Иван Имгрунт и напомнил, что только после наведения чистоты на территории муниципального образования можно говорить о дальнейшем развитии региона.

Поручения Председателя Государственного Совета Крыма и все проблемные вопросы, которые поднимались в ходе рабочего выезда депутатов Госсовета Крыма в Ялтинский регион, будут сформированы в одном документе, который согласуют с администрацией города, депутатским корпусом городского совета и передадут Правительству Республики Крым для совместной реализации и поиска решений.

По материалам Отдела информационной политики Администрации города Ялта, Пресс-службы Ялтинского городского совета