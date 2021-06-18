Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Здравоохранение Крыма | В Ялту перебрасывают бригады «Скорой помощи» из других городов Крыма

crimeapress_news



реклама в крыму
В Ялту перебрасывают бригады «Скорой помощи» из других городов Крыма
Фото: ВК, Подслушано Ялта

В Ялту перебрасывают бригады «Скорой помощи» из других городов Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 13:44 18.06.2021

Местная станция «Скорой помощи» отрезана «большой водой»

В Ялту перебросили дополнительные бригады из Симферополя, Красноперекопска и Джанкоя. Ялтинские врачи заперты на подстанции на улице Ломоносова из-за разгулявшейся стихии.

Станция «Скорой» отрезана от города. Берегите себя! Властям города на заметку, там только одна дорога! Продолжайте перекрывать улицы города дальше, — крик души медиков (из записи в ВК).

К счастью, сегодня почти нет срочных выходов, а ялтинцам помогают коллеги из других городов.

Мы стали, безусловно, заложником территориального расположения наших станций и по сути оказались в эпицентре этого потока водяного. Несмотря на то, что часть бригад оказалась заперта на подстанции на Ломоносова, оперативно были перекинуты бригады из Симферополя, силы медицины катастроф были переброшены на Ялту, — рассказал руководитель республиканского Центра медицины катастроф и скорой помощи Сергей Олефиренко.

Кроме того, по его словам, бригады из Большой Ялты начали оказывать помощь в близлежащих районах, которые ранее к их ведению не относились.

Мозаичным методом перетянули бригады с отдалённых регионов: Алушта начала перекрывать Гурзуф, Алупка взяла на себя ту часть, которая ближе к ней, и дополнительные бригады были переброшены три – Симферополь, Красноперекопск, Джанкой. Поэтому количество бригад выровнялось, оно такое, какое должно быть, но есть ещё оперативные резервы, чтоб если что — увеличить и нарастить силы, — отметил Олефиренко.

Он добавил, что летальных случаев в Ялте не зафиксировано, случаев тяжёлых травм — тоже.

В Ялту перебрасывают бригады «Скорой помощи» из других городов Крыма

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.