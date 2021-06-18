В Ялту перебрасывают бригады «Скорой помощи» из других городов Крыма

Местная станция «Скорой помощи» отрезана «большой водой»

В Ялту перебросили дополнительные бригады из Симферополя, Красноперекопска и Джанкоя. Ялтинские врачи заперты на подстанции на улице Ломоносова из-за разгулявшейся стихии.

Станция «Скорой» отрезана от города. Берегите себя! Властям города на заметку, там только одна дорога! Продолжайте перекрывать улицы города дальше, — крик души медиков (из записи в ВК).

К счастью, сегодня почти нет срочных выходов, а ялтинцам помогают коллеги из других городов.

Мы стали, безусловно, заложником территориального расположения наших станций и по сути оказались в эпицентре этого потока водяного. Несмотря на то, что часть бригад оказалась заперта на подстанции на Ломоносова, оперативно были перекинуты бригады из Симферополя, силы медицины катастроф были переброшены на Ялту, — рассказал руководитель республиканского Центра медицины катастроф и скорой помощи Сергей Олефиренко.

Кроме того, по его словам, бригады из Большой Ялты начали оказывать помощь в близлежащих районах, которые ранее к их ведению не относились.

Мозаичным методом перетянули бригады с отдалённых регионов: Алушта начала перекрывать Гурзуф, Алупка взяла на себя ту часть, которая ближе к ней, и дополнительные бригады были переброшены три – Симферополь, Красноперекопск, Джанкой. Поэтому количество бригад выровнялось, оно такое, какое должно быть, но есть ещё оперативные резервы, чтоб если что — увеличить и нарастить силы, — отметил Олефиренко.

Он добавил, что летальных случаев в Ялте не зафиксировано, случаев тяжёлых травм — тоже.