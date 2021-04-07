В этом году в Крыму намерены произвести в 5 раз больше креветки

В Крыму в этом году планируют вырастить 200 тонн креветки.

Сейчас в Крыму работают около 90 рыбоводных хозяйств, из них более 10 занимаются выращиванием марикультуры. В 2019 году СПК «Рыболовецкий колхоз имени Крымских партизан» получил промышленный «урожай» креветок. В прошлом году предприятие запустило первый в Европе инкубатор для выращивания мальков креветки и закупило родительское стадо. В планах на 2021 год увеличить производство креветки в 5 раз по сравнению с прошлым годом, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров РК – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

По словам вице-премьера, в 2020 году рыбохозяйственными предприятиями республики было произведено 1577 тонн мидий и устриц, это на 11% больше, чем в 2019 году.

В 2021 году ожидаем производство мидий и устриц порядка 1700 тонн. Их реализация успешно осуществляется не только в Крыму, но и далеко за его пределами полуострова. Мидии и устрицы продают в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодарском крае, Ярославле, Тюмени и Северном Кавказе, — заявил глава Минсельхоза Крыма.

В республике, отмечает Председатель Совмина Крыма, реализуется ряд инвестиционных проектов по выращиванию мидий, устриц, креветки, рыб осетровых и лососевых пород. Бюджетом Республики Крым в 2020 году профинансированы мероприятия межведомственной целевой программы «Развитие отраслей рыбного хозяйства» на возмещение части затрат на приобретение и ремонт оборудования в размере 32,6 млн рублей. Субсидии получили 14 предприятий, из них 8 рыбоводных хозяйств, 5 рыболовных компаний, одна из которых с функциями рыбопереработки и 1 рыбоперерабатывающий комбинат.