В этом году в Крыму высадят почти 300 гектаров лесов

В 2021 году минприроды РК планирует осуществить посадку лесных культур на площади 278,7 га на территории Белогорского, Бахчисарайского, Раздольненского, Судакского, Старокрымского и Евпаторийского лесничеств в Крыму.

Основной объём мероприятий по посадке лесных культур путём искусственного лесовосстановления и лесоразведения запланирован на 4-й квартал 2021 года, — уточнили в минприроды РК.

Высадка лесных культур проводится районированным посадочным материалом, выращенным в лесных питомниках подведомственных министерству экологии и природных ресурсов Крыма учреждений, на специально подготовленных площадях в соответствии с проектами лесовосстановления и лесоразведения.

На сегодняшний день в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» осуществляется выращивание 2248601 штук посадочного материала, такого как: гледичия трёхколючковая, дуб скальный, черешчатый, сосна крымская, лох узколистый, клён, ясень.