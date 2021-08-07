В этом году в Крыму высадят почти 300 гектаров лесов

В 2021 году минприроды РК планирует осуществить посадку лесных культур на площади 278,7 га на территории Белогорского, Бахчисарайского, Раздольненского, Судакского, Старокрымского и Евпаторийского лесничеств в Крыму.
Основной объём мероприятий по посадке лесных культур путём искусственного лесовосстановления и лесоразведения запланирован на 4-й квартал 2021 года, — уточнили в минприроды РК.
Высадка лесных культур проводится районированным посадочным материалом, выращенным в лесных питомниках подведомственных министерству экологии и природных ресурсов Крыма учреждений, на специально подготовленных площадях в соответствии с проектами лесовосстановления и лесоразведения.
На сегодняшний день в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» осуществляется выращивание 2248601 штук посадочного материала, такого как: гледичия трёхколючковая, дуб скальный, черешчатый, сосна крымская, лох узколистый, клён, ясень.
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