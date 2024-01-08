В картинной галерее Керчи сыграют «Музыку души»

Прозвучат произведения российских и зарубежных композиторов, авторские песни и джаз.

12 января в Керченской картинной галерее состоится концерт «Музыка души». Гости вечера послушают произведения отечественных и иностранных композиторов, а также ознакомиться с экспонатами новогодних выставок. Как сообщает Туристический портал Крыма, перед посетителями выступят участники международных и региональных конкурсов, победители Всероссийского конкурса композиторов и исполнителей «Песни нашего полка» 2023 года Александра и Виктория Коноваловы. Первая сыграет на саксофоне, вторая порадует слушателей своим вокалом. В программе заявлены произведения российских и зарубежных композиторов, авторские песни в разных жанрах и джазовые композиции.

В программу мероприятия входит и посещение трёх выставок. На «Новогоднем вернисаже» представлены зимние пейзажи, рождественские натюрморты, абстрактные полотна, нетканые гобелены, декоративные панно и скульптурные композиции. Экспозиция «Карнавал новогодних игрушек» показывает раритетные ёлочные игрушки и открытки. А на выставке «Радость творчества» можно увидеть работы воспитанников художественного отделения детской школы искусств им. Сердюка.

Концерт начнётся в 16:00.Количество посетителей ограничено. Предварительная запись – по телефону: +7 978 231-86-76.