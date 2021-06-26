В Керчь «на усиление» отправили крымского вице-премьера Евгения Кабанова

Глава РК неудовлетворен темпами ликвидаций ЧС в Керчи. «Усилит» работу на месте вице-премьер Евгений Кабанов.

В связи с недостаточным темпом уборки города-Героя Керчи от мусора, в частности, центрального рынка и других районов, принято решение направить на место заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Евгения Константиновича Кабанова для координации работы и решения возникших проблем. Напомню, что в понедельник работаю по городу Керчи, — написал на своей странице в Facebook Сергей Аксёнов.

Тем временем, в Керчи продолжается расчистка домовладений от поваленных деревьев и мусора, санитарная обработка подвальных помещений и дорожного полотна, дезинфекция подъездов многоквартирных домов.

Для проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации подтопления задействованы следующие силы и средства: 557 человек, 88 единиц техники, 22 мотопомпы, 8 лодок, 20 тепловых пушек.

26 июня в городе принято 1 100 обращений на возмещение материального ущерба. Составлено актов по оценке ущерба материальных ценностей жителей — 558. Признано пострадавшими — 1 560 человек. Обследовано 620 единиц автотранспорта, поврежденного вследствие подтопления.