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В керченском микрорайоне Аршинцево строится детский сад
Фото: пресс-служба администрации Керчи

В керченском микрорайоне Аршинцево строится детский сад

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 19:42 22.09.2020

Как сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин, в Аршинцево продолжаются строительные работы на месте возведения детского сада (на пересечении улиц Орджоникидзе и Клинковского). Сооружение нового социального объекта началось в августе. Объем работ планируется выполнить до конца 2021 года.

На сегодняшний день строители уже завершили этап земляных работ. Зачищена строительная площадка, вырыт котлован и начата подготовка к устройству фундамента. Затем будут возводиться стены подвала, монтироваться плиты перекрытий, 1-й, 2-й этаж. По окончании строительных работ подрядчик приступит к чистовой отделке. Строительство идет согласно графику с соблюдением очередности этапов работ, — рассказал глава администрации Керчи.

По его словам, потребность в дошкольном учреждении в Аршинцево большая. Новый детский сад будет рассчитан на 140 мест, что позволит существенно сократить очередь в дошкольные учреждения города.

В керченском микрорайоне Аршинцево строится детский сад

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