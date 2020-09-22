В керченском микрорайоне Аршинцево строится детский сад

Как сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин, в Аршинцево продолжаются строительные работы на месте возведения детского сада (на пересечении улиц Орджоникидзе и Клинковского). Сооружение нового социального объекта началось в августе. Объем работ планируется выполнить до конца 2021 года.

На сегодняшний день строители уже завершили этап земляных работ. Зачищена строительная площадка, вырыт котлован и начата подготовка к устройству фундамента. Затем будут возводиться стены подвала, монтироваться плиты перекрытий, 1-й, 2-й этаж. По окончании строительных работ подрядчик приступит к чистовой отделке. Строительство идет согласно графику с соблюдением очередности этапов работ, — рассказал глава администрации Керчи.

По его словам, потребность в дошкольном учреждении в Аршинцево большая. Новый детский сад будет рассчитан на 140 мест, что позволит существенно сократить очередь в дошкольные учреждения города.