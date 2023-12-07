В керченской Нижней Героевке проводятся мероприятия по предотвращению подтопления  

По информации главы администрации Керчи Святослава Брусакова, в Нижней Героевке будут выполнены работы по берегоукреплению и очистке русла канала и водосборника. Глава города отметил, что завершить работы планируется до конца месяца. Он поблагодарил жителей микрорайона за понимание и терпение, подчеркнув, что делается все возможное для минимизации последствий стихии.

Службе автомобильных дорог республики выделены средства в размере 67 миллионов рублей для восстановления Нимфейской дороги. Также мы обратились в Совет министров Крыма для рассмотрения вопроса о проектировании берегоукрепления Героевского и Аршинцевской косы, — прокомментировал Брусаков.