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В керченской Нижней Героевке проводятся мероприятия по предотвращению подтопления  

В керченской Нижней Героевке проводятся мероприятия по предотвращению подтопления  

Опубликовал: CrimeaPRESS в ЖКХ Крыма 13:10 07.12.2023

По информации главы администрации Керчи Святослава Брусакова, в Нижней Героевке будут выполнены работы по берегоукреплению и очистке русла канала и водосборника. Глава города отметил, что завершить работы планируется до конца месяца. Он поблагодарил жителей микрорайона за понимание и терпение, подчеркнув, что делается все возможное для минимизации последствий стихии.

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В керченской Нижней Героевке проводятся мероприятия по предотвращению подтопления  

Службе автомобильных дорог республики выделены средства в размере 67 миллионов рублей для восстановления Нимфейской дороги. Также мы обратились в Совет министров Крыма для рассмотрения вопроса о проектировании берегоукрепления Героевского и Аршинцевской косы, — прокомментировал Брусаков.

В керченской Нижней Героевке проводятся мероприятия по предотвращению подтопления  

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