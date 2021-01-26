В Керчи благоустраивают территорию у подножия Митридатской лестницы

В Керчи компания «Баварский дом» приступила к благоустройству территории, окружающей Большую Митридатскую лестницу. По информации главы администрации Керчи Сергея Бороздина, проект предусматривает расчистку стен, приведение их в порядок, монтаж дополнительного освещения на территории, оснащение видеонаблюдением.

Безусловно, все эти работы в комплексе подчеркнут величие и красоту одной из главных достопримечательностей нашего города, напоминающей о его богатейшей истории, наследии и далеком прошлом. Уверен, эти общественные зоны станут любимыми местами отдыха горожан и туристов, — сказал глава администрации Керчи.

Работы по благоустройству коснутся и прилегающих с двух сторон к подножию лестницы скверов. Бетонные стены здесь будут облицованы камнем, также будет произведено мощение. Сейчас рабочие демонтируют старую плитку, готовят территории к дальнейшим работам.

Фото: администрация Керчи.