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В Керчи благоустраивают территорию у подножия Митридатской лестницы

В Керчи благоустраивают территорию у подножия Митридатской лестницы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 20:43 26.01.2021

В Керчи компания «Баварский дом» приступила к благоустройству территории, окружающей Большую Митридатскую лестницу. По информации главы администрации Керчи Сергея Бороздина, проект предусматривает расчистку стен, приведение их в порядок, монтаж дополнительного освещения на территории, оснащение видеонаблюдением.

В Керчи благоустраивают территорию у подножия Митридатской лестницы

Безусловно, все эти работы в комплексе подчеркнут величие и красоту одной из главных достопримечательностей нашего города, напоминающей о его богатейшей истории, наследии и далеком прошлом. Уверен, эти общественные зоны станут любимыми местами отдыха горожан и туристов, — сказал глава администрации Керчи.

В Керчи благоустраивают территорию у подножия Митридатской лестницы

Работы по благоустройству коснутся и прилегающих с двух сторон к подножию лестницы скверов. Бетонные стены здесь будут облицованы камнем, также будет произведено мощение. Сейчас рабочие демонтируют старую плитку, готовят территории к дальнейшим работам.

В Керчи благоустраивают территорию у подножия Митридатской лестницы

Фото: администрация Керчи.

В Керчи благоустраивают территорию у подножия Митридатской лестницы

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