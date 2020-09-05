В Керчи бойцы Росгвардии передали полиции уснувшего за рулём нетрезвого водителя

О дорожном инциденте в Керчи, который мог бы иметь плачевные последствия, сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по РК и г. Севастополю

Сержант Михаил Овчиников, рядовые Илья Сюсин и Рустам Мингареев патрулировали один из микрорайонов Керчи, когда увидели упёршуюся в ворота гаражного бокса иномарку. Машина недобросовестного автовладельца упёрлась передом в ворота гаража, в то время как двигатель продолжал работать и давал ей холостой ход, — сообщает пресс-служба.

Подойдя к автомобилю, росгвардейцы обнаружили за рулем мужчину, по внешним признакам находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Горе-водителя разбудили, привели в чувство и передали сотрудникам ГИБДД.