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В Керчи бойцы Росгвардии передали полиции уснувшего за рулём нетрезвого водителя
Фото: пресс-служба Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по РК и г. Севастополю

В Керчи бойцы Росгвардии передали полиции уснувшего за рулём нетрезвого водителя

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:07 05.09.2020

О дорожном инциденте в Керчи, который мог бы иметь плачевные последствия, сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по РК и г. Севастополю

Сержант Михаил Овчиников, рядовые Илья Сюсин и Рустам Мингареев патрулировали один из микрорайонов Керчи, когда увидели упёршуюся в ворота гаражного бокса иномарку. Машина недобросовестного автовладельца упёрлась передом в ворота гаража, в то время как двигатель продолжал работать и давал ей холостой ход, — сообщает пресс-служба.

Подойдя к автомобилю, росгвардейцы обнаружили за рулем мужчину, по внешним признакам находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Горе-водителя разбудили, привели в чувство и передали сотрудникам ГИБДД.

В Керчи бойцы Росгвардии передали полиции уснувшего за рулём нетрезвого водителя

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