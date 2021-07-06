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В Керчи будет определена аварийность особо пострадавших при стихии домов
Фото: администрация Керчи

В Керчи будет определена аварийность особо пострадавших при стихии домов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:03 06.07.2021

При наводнении 17 июня в Керчи в зону подтопления попали 248 домов, в том числе 63 МКД. Как отметили в администрации города, серьезно пострадали многоквартирные дома по ул. Чернышевского, 1/8, ул. Жени Дудник, 17, ул. Борзенко, 16.

В данный момент с государственным институтом «Шельф» заключен контракт на выполнение работ по определению аварийности этих трех МКД. Если аварийность домов подтвердится, то все жители будут расселены в новые квартиры, — сообщили в администрации.

Работа уже начата, срок выполнения контракта — от 45 до 70 дней. После заключения специалистов по этим трём МКД будет принято решение и, соответственно, определен источник финансирования, а также объявлен конкурс на приобретение новых квартир для переселения жителей.

В Керчи будет определена аварийность особо пострадавших при стихии домов

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