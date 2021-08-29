Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Прокуратура Крыма и Севастополя | В Керчи директор предприятия присвоила себе… магазин

crimeapress_news



«Верево Сити»
В Керчи директор предприятия присвоила себе... магазин
Иллюстраия: ВК

В Керчи директор предприятия присвоила себе… магазин

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 19:05 29.08.2021

В Керчи прокуратура направила в суд уголовное дело о присвоении имущества предприятия стоимостью более 3,5 млн рублей. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемая, являясь директором предприятия, изготовила поддельные решения от имени единственного учредителя фирмы в дальнейшем заключив на их основании фиктивный договор купли-продажи, согласно которому она приобрела помещение магазина, расположенного в г. Керчи. Действиями обвиняемой был причинен ущерб в размере более 3,5 млн. рублей, — сообщили в прокуратуре Крыма.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу.

В Керчи директор предприятия присвоила себе... магазин

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
do_widget id=rss-2]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.