В Керчи директор предприятия присвоила себе... магазин

В Керчи прокуратура направила в суд уголовное дело о присвоении имущества предприятия стоимостью более 3,5 млн рублей. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемая, являясь директором предприятия, изготовила поддельные решения от имени единственного учредителя фирмы в дальнейшем заключив на их основании фиктивный договор купли-продажи, согласно которому она приобрела помещение магазина, расположенного в г. Керчи. Действиями обвиняемой был причинен ущерб в размере более 3,5 млн. рублей, — сообщили в прокуратуре Крыма.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу.