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В Керчи глава администрации «заходит в гости» к тем, чьи дома пострадали от потопа

В Керчи глава администрации «заходит в гости» к тем, чьи дома пострадали от потопа

Опубликовал: CrimeaPRESS в ЖКХ Крыма 20:21 22.08.2021

В Керчи продолжается работа по ликвидации ущерба, нанесенного стихией. Врио главы администрации города Святослав Брусаков накануне побывал на улицах Борзенко, Госпитальной, Горбульского, Самойленко, в переулке Сенном.

В Керчи глава администрации «заходит в гости» к тем, чьи дома пострадали от потопа

По его информации, администрация держит ситуацию на объектах на контроле, анализируя информацию руководителей ответственных служб, в частности, относительно проведенной откачки воды, расчистки территории, оказанной людям помощи. Но непосредственное общение с керчанами позволяет выявить и другие насущные проблемы.

В Керчи глава администрации «заходит в гости» к тем, чьи дома пострадали от потопа

Большинство из этих улиц оказались подтоплены второй раз. Встречи с жителями помогают врио главы администрации узнать, получили ли проживающие в жилых домах материальную помощь после ЧС в июне, интересуется, в какой еще помощи нуждаются люди.

Мероприятия по ликвидации последствий аномальной погоды будут продолжены, чтобы как можно быстрее восстановить пострадавшим керчанам нормальные условия проживания, — подчеркивает Святослав Брусаков.

В Керчи глава администрации «заходит в гости» к тем, чьи дома пострадали от потопа

По итогам обхода даны распоряжения.МУП «ЖилсервсиКерчь» будет направлен по ул. Борзенко, 20/21 для уборки, по ул. Борзенко, 19 необходима расчистка дороги у придомовой территории.

В Керчи глава администрации «заходит в гости» к тем, чьи дома пострадали от потопа

С целью принятия эффективных решений, кроме выездной работы, поддерживается постоянная связь с жителями.

В Керчи глава администрации «заходит в гости» к тем, чьи дома пострадали от потопа

Фото: администрация Керчи.

В Керчи глава администрации «заходит в гости» к тем, чьи дома пострадали от потопа

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