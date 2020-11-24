В Керчи готовятся к расселению из аварийного жилья свыше трехсот горожан

310 жителей из 12 аварийных домов Керчи будут переселены в новый дом. Об этом сообщил глава администрации города Сергей Бороздин. По его информации, на завершающем этапе находится строительство многоквартирного жилого дома по адресу: шоссе Героев Сталинграда, д. 44-48.

В этом доме 161 квартира, в том числе одно-, двух- и трехкомнатные. Из них 127 квартир будут приобретены с целью расселения граждан из аварийного жилья. Министерством жилищно-коммунального хозяйства РК уже заключены соответствующие контракты, — рассказал Бороздин.

Согласно квартирографии, предоставляемая общая площадь составляет 5015,5 кв. м.

По информации главы администрации города, всего 310 жителей из 12 аварийных домов Керчи будут переселены после ввода его в эксплуатацию. Это жители МКД: ул. Капитана Алиева, 3, ул. Капитана Алиева, 5, ул. Голощапова, 10/12, ул. Шмидта, 76, ул. Плеханова, 8, ул. Плеханова, 10, ул. Славы, 23, пер. Ремесленный, 12, ул. Архитектурная, 9, ул. Котовского, 5, ул. Сакко, 11, ул. Цибизова, 3.

На данный момент в полной готовности кровля, все инженерные сети, лифты, выполнено остекление. В самих квартирах ведется монтаж натяжных потолков, установлены все входные и межкомнатные двери, окрашены стены, установлены котлы отопления, сантехника, батареи, подоконники, — сообщил Сергей Бороздин..

Все указанные дома вошли в Региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Крым».

Судя по представленным на сайте администрации Керчи фото, квартиры в новостройке отделаны «по-спартански», но все же это новое жилье.

Фото: администрация Керчи.