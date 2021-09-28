В Керчи гражданин Узбекистана пытался дать взятку сотруднику ФСБ

В Керчи прокуратура направила в суд уголовное дело о даче взятки сотруднику территориального управления ФСБ России. 61-летний гражданин Узбекистана обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Обвиняемый, желая избежать административной ответственности за незаконное осуществление им и его знакомым иностранным гражданином трудовой деятельности на территории республики, хотел передать взятку работнику Управления ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю в размере 20 тысяч рублей. Работник правоохранительных органов о намерениях обвиняемого сообщил руководству, — рассказали в прокуратуре.

В Следкоме уточнили, обвиняемый трудился в Керчи, на стройке.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий совместно с УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю действия взяткодателя не были доведены до конца, после чего он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, — сообщили следователи.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу.

За совершение инкриминируемого обвиняемому преступления грозит наказание до 8 лет лишения свободы со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки.