В Керчи ко Дню Победы отремонтировали Обелиск Славы на горе Митридат  

Один из символов города-Героя Керчи — обелиск Славы отремонтировали к 75-й годовщине Победы. Приведены в порядок мемориальная доска героев Советского союза, восстановлены надписи и три пушки. Об этом сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин. По его словам, компания «Баварский дом» в полном объеме завершила все реставрационные работы стелы Обелиска, работы по укреплению основания памятника, облицовке его подпорных стен, также произведена замена тротуарного мощения.

В ходе восстановительных работ удалось вернусь обелиску первоначальный облик, а именно — воспроизвести надпись»Бессмертным героям — Советская Родина» и бронзовый Орден Славы на стеле. Реставрационные работы затронули и мемориальную доску с именами Героев Советского Союза, отмеченных высшими наградами Родины в сражениях за город Керчь. На ней заменили облицовочный камень и установили бронзовую копию Ордена Великой Отечественной войны. Вернули на место после реставрации и три 76-мм пушки, которые «охраняли» обелиск с 1944 года, — рассказал глава администрации Керчи.

Большой объем работ выполнен по освещению мемориального комплекса. Специалистами КРЭС проложены линии электропередач, МУП «Горсвет-Керчь» выполнена установка опор освещения вдоль дороги, ведущей на гору, а также работы по архитектурной подсветке самой стелы обелиска Славы и территории всего мемориального комплекса.

Кроме того, завершен ремонт фасадной части Вечного огня, силами керченского филиала «Крымгазсети» была установлена новая газовая горелка.

Выполнен священный долг перед защитниками Родины — к 75-ю Великой Победы восстановлен символ города-героя Керчи — Обелиск Славы на горе Митридат. Мы, керчане, свято чтим память о героях Великой Отечественной войны и уважаем их подвиг, — подчеркнул Сергей Бороздин.