Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Керчи, Ленинском и Бахчисарайском районах началась выплата матпомощи за поврежденное непогодой жильё

crimeapress_news

реклама в крыму
В Керчи, Ленинском и Бахчисарайском районах началась выплата матпомощи за поврежденное непогодой жильё
Фото: rk.gov.ru

В Керчи, Ленинском и Бахчисарайском районах началась выплата матпомощи за поврежденное непогодой жильё

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:18 23.09.2021

Муниципальными образованиями Керчи, Ленинского и Бахчисарайского районов начата выплата материальной помощи гражданам, жилые помещения которых повреждены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Об этом сообщает пресс-служба крымского правительства.

23 сентября 2021 года выплата перечислена 47 собственникам жилых помещений, которые повреждены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на общую сумму 18,8 млн. рублей Дополнительно сообщаем, что для граждан, имеющих правоустанавливающие документы на пострадавшее имущество «украинского образца», в МФЦ по месту регистрации организован прием документов для перерегистрации имущества в соответствии с требованием законодательства РФ, — отметили в министерстве труда и социальной защиты РК.

 

 

В Керчи, Ленинском и Бахчисарайском районах началась выплата матпомощи за поврежденное непогодой жильё

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Новости Крыма сегодня

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.