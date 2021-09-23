В Керчи, Ленинском и Бахчисарайском районах началась выплата матпомощи за поврежденное непогодой жильё

Муниципальными образованиями Керчи, Ленинского и Бахчисарайского районов начата выплата материальной помощи гражданам, жилые помещения которых повреждены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Об этом сообщает пресс-служба крымского правительства.

23 сентября 2021 года выплата перечислена 47 собственникам жилых помещений, которые повреждены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на общую сумму 18,8 млн. рублей Дополнительно сообщаем, что для граждан, имеющих правоустанавливающие документы на пострадавшее имущество «украинского образца», в МФЦ по месту регистрации организован прием документов для перерегистрации имущества в соответствии с требованием законодательства РФ, — отметили в министерстве труда и социальной защиты РК.