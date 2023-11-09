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В Керчи ликвидировали свалку отходов. Под контролем судебных приставов

В Керчи ликвидировали свалку отходов. Под контролем судебных приставов

Опубликовал: КрымPRESS в Судебные приставы Крыма 20:11 09.11.2023

В пресс-службе ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю отмечают:

Представители администрации города Керчь и одного из городских коммунальных предприятий не спешили ликвидировать свалку, возникшую вблизи городского кладбища. Керченская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась с иском в суд. Согласно вынесенного судебного решения должникам было предписано ликвидировать свалку отходов. Однако, представители городской администрации и коммунального предприятия предпочли повременить с выполнением решения суда. В результате чего, судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по г. Керчи ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю возбудил в отношении должников исполнительные производства. Но даже тогда представители городской администрации и коммунального предприятия выводов для себя не сделали, объяснив свое бездействие отсутствием места, куда можно вывезти отходы.

За несвоевременное выполнение судебного решения судебный пристав-исполнитель вынес в отношении должников постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тыс. рублей, который впоследствии был оплачен. Тем не менее полигон продолжал оставаться на том же месте. В следствие чего, судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по г. Керчи ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю привлек представителей городской администрации и коммунального предприятия к административной ответственности, составив в отношении них протоколы по ч.1, ч.2 ст. 17.15 КоАП РФ. Рассмотрев материалы дела, суд назначил должникам штрафы 30 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно. Также сотрудник органов принудительного исполнения предупредил должников об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.

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Предпринятые судебным приставом-исполнителем меры оказали необходимый эффект и уже через непродолжительное время представители администрации города Керчь и городского коммунального предприятия — должника ликвидировали свалку посредством рекультивации  полигона, на котором находились отходы.

источник: пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю

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