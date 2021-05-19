В Керчи, минимум, 13 человек должны молиться на прокуратуру

В Керчи после вмешательства прокуратуры 13 гражданам, проживающим в аварийном жилье, выданы новые квартиры.

Прокуратура Керчи проверила исполнение требований законодательства при реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Установлено, что несколько многоквартирных домов в г. Керчи, где проживают заявители, в 2015-2016 годах были признаны аварийными. Длительное время администрация муниципалитета другое жилье гражданам не предоставляла.

Обследование домов показало, что дальнейшее проживание в них представляет угрозу для жизни и здоровья граждан, в связи с чем прокуратура в интересах жильцов направила в суд исковые заявления о предоставлении жилых помещений взамен аварийных. Суд исковые заявления прокурора удовлетворил, — сообщили в прокуратуре Крыма.