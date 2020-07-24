В Керчи, на заводе «Залив» спустили на воду малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт»

Сегодня на Керченском судостроительном заводе «Залив» состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля проекта 22800 «Каракурт». Как уточнил гендиректор предприятия Игорь Обухов, в российчской истории завода это уже третий построенный корабль.

В новейшей истории завода – это третий спуск по-настоящему законченного корабля. Настоящий боевой корабль мы сегодня отправляем навстречу своей стихии. И до конца года корабль придет на испытания. Первый построенный нами корабль благополучно проходит испытания сейчас, – сообщил Игорь Обрубов.

Напомним, что в эти дни в Черном море проходят испытания патрульного корабля ЧФ «Павел Державин», также построенного на Керченском судостроительном заводе «Залив».

В торжественной церемонии спуска на воду нового корабля ВМФ принял участие Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Символично, что спуск корабля на воду происходит накануне Дня ВМФ России. Ваша работа по строительству кораблей дает возможность загрузить и другие предприятия, работающие с вами в кооперации. Благодаря вам Крым восстановит репутацию судостроительного региона… Спасибо вам, друзья, вы своими руками делаете замечательные корабли, которые служат нашей Родине, России, — обратился Глава Республики к судостроителям.

Всего на заводе планируется построить три «Каракурта». Сегодня был спущен на воду «Циклон». «Аскольд» и «Амур» будут построены до конца 2020 года.

Малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт» — серия российских многоцелевых малых ракетно-артиллерийских кораблей (МРК) малого водоизмещения с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны ВМФ России, по другой классификации это малые корветы. Корабли названы в честь каракурта — паука из рода чёрных вдов. Относятся к кораблям 3-го ранга.

Планируется что корабли данного проекта, приспособленные для действий в открытом море, станут дополнением малых ракетных кораблей проекта 21631 «Буян-М», предназначенных для мелководных морей и больших рек. Корабли серии 22800 должны обладать, по сравнению с представителями МРК другого российского проекта 21631, лучшей мореходностью, так как изначально предназначены для использования на открытых морских театрах.

Малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт» имеет длину 67 метров, ширину 11 метров, водоизмещение 800 тонн. «Каракурты» вооружаются ракетами «Калибр-НК», артиллерийскими установками разных калибров, системами ПВО и радиоподавления. Корабль способен совершить переход на расстояние до 2500 миль и просуществовать в автономном режиме до 15 суток.