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 В Керчи началась работа Комиссии по оценке ущерба в зоне подтопления

В Керчи началась работа Комиссии по оценке ущерба в зоне подтопления

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия в Крыму 12:42 19.06.2021

В Керчи проводится оценка ущерба от стихии, начался обход улицы Комарова, оказавшейся в зоне подтопления. Одновременно пострадавшие домовладения обходят 10 рабочих групп. Рабочие группы в составе двух сотрудников администрации и одного депутата городского совета заходят в каждый двор, дом, составляют акты обследования имущества, пострадавшего вследствие подтопления, и разъясняют порядок предоставления выплат.

 В Керчи началась работа Комиссии по оценке ущерба в зоне подтопления

Параллельно сотрудниками МЧС и военнослужащими Росгвардии ведётся уборка придомовых территории. Задействовано более 200 человек, которые убирают ветки, грязь и откачивают воду.

 В Керчи началась работа Комиссии по оценке ущерба в зоне подтопления

На сегодняшний день ситуация в зоне подтопления сложилась непростая. Жителям пострадавших улиц нанесён серьёзный материальный ущерб. Но самое главное, что удалось избежать человеческих жертв, — отметил глава администрации города Сергей Бороздин.

 В Керчи началась работа Комиссии по оценке ущерба в зоне подтопления

Сегодня, помимо ул. Комарова, рабочие группы будут работать на улицах Жени Дудник, Чернышевского, Второму вокзальному переулку.

 В Керчи началась работа Комиссии по оценке ущерба в зоне подтопления

Фото: администрация Керчи.

В Керчи началась работа Комиссии по оценке ущерба в зоне подтопления

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