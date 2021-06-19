В Керчи началась работа Комиссии по оценке ущерба в зоне подтопления

В Керчи проводится оценка ущерба от стихии, начался обход улицы Комарова, оказавшейся в зоне подтопления. Одновременно пострадавшие домовладения обходят 10 рабочих групп. Рабочие группы в составе двух сотрудников администрации и одного депутата городского совета заходят в каждый двор, дом, составляют акты обследования имущества, пострадавшего вследствие подтопления, и разъясняют порядок предоставления выплат.

Параллельно сотрудниками МЧС и военнослужащими Росгвардии ведётся уборка придомовых территории. Задействовано более 200 человек, которые убирают ветки, грязь и откачивают воду.

На сегодняшний день ситуация в зоне подтопления сложилась непростая. Жителям пострадавших улиц нанесён серьёзный материальный ущерб. Но самое главное, что удалось избежать человеческих жертв, — отметил глава администрации города Сергей Бороздин.

Сегодня, помимо ул. Комарова, рабочие группы будут работать на улицах Жени Дудник, Чернышевского, Второму вокзальному переулку.

Фото: администрация Керчи.