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В Керчи начали расчищать русло реки Восточный Булганак
Фото: KERCH.COM.RU

В Керчи начали расчищать русло реки Восточный Булганак

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:14 17.08.2021

В Керчи на сегодня поставлена задача начать работу по очистке реки Восточный Булганак, сообщил глава Совмина РК Юрий Гоцанюк.

Работа будет проводиться от предприятия «Пролив» до самого водохранилища. Также начаты работы по укреплению дамбы. Вчера было установлено около 20 тонн в мешках на дамбе. Сегодня вода в реку Булганак практически не течёт. Продолжаются работы по откачке воды не только в Керчи, но и в Ленинском районе, — рассказал Юрий Гоцанюк.

В Керчи начали расчищать русло реки Восточный Булганак

Интересно, что обычно с лета по осень речка Восточный Булганак практически полностью пересыхает. Вода сохраняется только у истоков и в понижениях русла. Но не этим летом. Дожди наполнили реку, а заваленное ветвями деревьев, мусором, глиной русло стало причиной большого разлива воды, создавшего опасность подтопления Керчи.

В Керчи начали расчищать русло реки Восточный Булганак

К расчистке русла реки привлекли предприятие «ЖилсервисКерчь». Ковшом трактор вытаскивает из водоёма мусор, ил и поросль камыша. Всё, что достали из русла, временно укладывают рядом с бетонным ограждением реки. Посмотрите, как много камыша и отходов скопилось в Восточном Булганаке за все эти годы, сколько реку не прочищали, — пишет издание KERCH.COM.RU, иллюстрируя сообщение фото и видео.

В Керчи начали расчищать русло реки Восточный Булганак

В Керчи начали расчищать русло реки Восточный Булганак

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