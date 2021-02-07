В Керчи новая стройка вызвала возмущение граждан

В Керчи, в районе Индустриального шоссе подрядчик приступил к огораживанию территории, отведенной администрацией города под возведение 72-квартирного жилого дома для депортированных граждан. Об этом сообщает KERCH.COM.RU .

Жители соседних многоэтажек узнали о предстоящем строительстве еще в 2019 году и сразу высказали недовольство выбранным участком земли: внутри микрорайона, где, по их мнению, логичнее было бы построить объекты для развития детей — спортивные и детские площадки, стадион. По информации жителей, руководство города долгие годы не обращало внимания на этот микрорайон. Керчане даже проголосовали за депутата, который пообещал построить тут детскую площадку (а не дом). Пустырь горожане облагораживали сами, высадили цветы и деревья.

Когда же в районе появились рабочие и проехали трактором по саженцам, керчане испытали настоящий шок. Случился скандал. На встречу с местными жителям приехал глава администрации Керчи Сергей Бороздин. В ходе диалога выяснились основные претензии людей: строители устанавливают забор очень близко к жилью, загораживают автомобильную парковку, которую керчане обустроили за собственный счет. Также заезд тяжелой техники на стройку будет осуществляться по той же дороге, где ездят и жильцы — она тут единственная. Керчане сказали главе администрации о том, что район после строительства первого дома для депортированных остался грязным, по дорожкам невозможно пройти, не измазавшись в грязи. В подтверждение своих слов горожане устроили Сергею Бороздину «экскурсию» по микрорайону. Обсуждение проблемного вопроса продолжается.

Фото и видео: KERCH.COM.RU