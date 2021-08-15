В Керчи откачивают воду со стадиона и расчищают ливнёвки

По уточненным данным МЧС РК, непогода на востоке Крыма подтопила 12 частных домовладений (в Керчи – 11, в Ленинском районе – 1) и 26 придомовых территории (Ленинский район — 2, Керчь — 24). На утро воскресенья в Керчи оставались подтопленными 7 придомовых территорий, 4 частных домовладения, 7 подвальных помещений многоквартирных домов, а также стадион им. 50-летия Октября и детский сад «Радуга».

Как сообщает KERCH.COM.RU , временно перекрыто движение в районе стадиона им. 50-летия Октября.

На данный момент силами МЧС производится откачка воды, пребывающей со стадиона, чтобы не допустить подтопления проезжей части. Движение транспорта по маршрутам №6 «СП Мис -Мичурино» осуществляется через ул. Шлагбаумская, ул. Самойленко, ул. Еременко, далее по маршруту движения. Маршруты №24 «Еременко-ж/д Вокзал», №35 «ГУП КМЗ-ж/д вокзал » следуют либо через ул. Шлагбаумскую, ул. Самойленко, Автовокзал, либо через ул. Сергея Борзенко, и далее по маршруту движения, — уточняет издание.

Керчане, проживающие в частном секторе по улице Шлагбаумской сообщают, что после возведения дамбы вода с их земельных участков ушла.

На улице Полевой спасатели и Росгвардия очищают ливневую канализацию перед частными домовладениями, а также помогают жителям выносить вещи в безопасное место, предупреждая их порчу, поскольку улица находится в зоне подтопления водами реки Катерлез.

Сотрудники МЧС России продолжают оказывать адресную помощь населению, пострадавшему в результате подтоплений, работают психологи чрезвычайного ведомства.

Всего откачено воды общим объемом 4 120 кубометров на 30 объектах, оказавшихся подтопленными. Работы по откачке воды продолжаются. Очищена территория общей площадью более 1 550 кв. метров, а также русла рек общей протяженностью 345 м и отводных каналов – 1 960 метров. Возведено временных гидротехнических сооружений: 4 дамбы протяженностью более 420 м. Проведены работы по распилке деревьев, общей сложности распилено 9 деревьев. Проведена просушка объектов общей площадью более 340 кв. метров. Работы по просушке зданий и помещений продолжаются, — подытожили информацию в ГУ МЧС России по РК.

До сих пор в готовности к развертыванию находятся 26 пунктов временного размещения (ПВР), общей вместимостью 8 410 человек. На данный момент ПВР развернутый на базе гостиницы «Меридиан» (Керчь, ул. Марата, д. 9) размещены 9 человек, из них 4 ребёнка.

Фото: МЧС РК, ГУ МЧС России по РК и администрации Керчи.