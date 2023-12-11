В Керчи открылась фотовыставка под открытым небом «Жена и Мать Героя»

В Керчи состоялось открытие фотовыставок, посвященных специальной военной операции — «Герои Керчи» и «Жена и мать героя».

Первая показывает горожанам лица бойцов-керчан, погибших в ходе боевых действий на Украине, вторая — лица женщин семей военнослужащих, ждущих и не дождавшихся близких из зоны боевых действий.

Как сообщает KERCH.COM.RU, выставка «Герои Керчи» создана, чтобы увековечить память военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, участвовавших в специальной военной операции и отдавших свою жизнь за наше мирное небо.

Проект «Жена и мать героя» — абсолютно бесплатный для участниц и принять участие в нем могла каждая женщина, чей сын или супруг находится в зоне проведения специальной военной операции. Его цель — укрепление коллективного патриотического духа населения и популяризация проектов, направленных на поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции и их семей.

В экспозиции выразительные портреты керчанок, чьи мужья и сыновья стали участниками специальной военной операции. Каждая на снимке предстала в мундире мужа или сына, словно в их объятиях, а рядом со снимками размещены сердечные послания дорогим людям. Эти женщины – надежный тыл своих мужчин. В их глазах любовь и вера в своих защитников, печаль и в то же время стойкость, — рассказали в администрации Керчи.

Над проектом «Жена и Мать Героя. Крым» трудится сплоченная команда волонтеров во главе с руководителем Аленой Лабунец.

Фото: KERCH.COM.RU и администрация Керчи.