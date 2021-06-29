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В Керчи открыт сбор средств пострадавшим от стихийного бедствия
Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК

В Керчи открыт сбор средств пострадавшим от стихийного бедствия

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:08 29.06.2021

В администрации Керчи сообщили реквизиты для добровольного пожертвования в помощь гражданам, пострадавшим в результате наводнения 17 июня.

Получатель: УФК по Республике Крым (Администрация города Керчи Республики Крым л/сч. 04753208530)

ИНН: 9111005875

КПП: 911101001

Номер счета банка получателя средств (ЕКС): 40102810645370000035

Номер счета получателя (номер казначейского счета): 03100643000000017500

БИК: 013510002

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь

ОКТМО 35715000

КБК 902 2 07 04050 04 0002 150

В поле «Назначении платежа»: обязательно указать код бюджетной классификации КБК 902 2 07 04050 04 0002 150, Добровольные пожертвования на ликвидацию ЧС, сложившейся в г. Керчь 17.06.2021г. от ФИО.

Информация  предоставлена администрацией Керчи.

Напомним, ранее аналогичный сбор средств для пострадавших от «потопа» 18 июня объявили в Ялте.

В Керчи открыт сбор средств пострадавшим от стихийного бедствия

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