В Керчи подтопленными остаются три придомовых территории и стадион им.50 лет Октября

По информации главы Совета министров РК Юрия Гоцанюка, который находится в Керчи, ситуация на востоке Крыма – контролируемая

В результате прохождения комплекса опасных метеорологических явлений на территории четырёх населенных пунктов в трёх муниципальных образованиях было подтоплено 98 частных домовладений и 193 придомовых территории. С момента нашего последнего заседания произошло подтопление трёх частных домовладений: в Керчи – 2, Ленинский район — 1 и две придомовых территорий в Ленинском районе. По состоянию на 17 часов 13 августа остаются подтопленными три придомовых территории: одна в с. Красногорка, Ленинского района и две в Керчи, а также стадион им. 50 лет Октября в Керчи. Также приведены в готовность к развертыванию 26 пунктов временного размещения, — рассказал Юрий Гоцанюк.

По словам премьер-министра Крыма, в Ленинском районе тремя комиссионными группами по оценке материального ущерба проводятся обходы домов и придомовых территорий.

Для ликвидации последствий возможных происшествий привлечена группировка от РСЧС 1 034 челрвека, 292 единицы техники, в том числе 18 плавсредств. На основании принятых сегодня решений поручил на всех уровнях органов управления территориальной подсистемы РСЧС (единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) принять действенные исчерпывающие меры по выполнению всех обозначенных на заседании мероприятий в строго указанные кратчайшие сроки, — подчеркнул глав республиканского правительства.