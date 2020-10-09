В Керчи полным ходом идет ремонт Большой Митридатской лестницы

Историческая достопримечательность Керчи преображается с каждым днем.

АО «Баварский дом» продолжает реставрацию одного из главных архитектурных памятников Керчи — Большой Митридатской лестницы. Как сообщил глава администрации города Сергей Бороздин, работы одновременно ведутся на всех ярусах и на верхней смотровой площадке:

На первом ярусе производится обработка облицовочного камня специальными пропитками, а также реставрация боковых помещений. Между первым и вторым ярусами строители заняты укладкой гранитной плитки. На втором ярусе также идет реставрация боковых помещений. Рабочие завершают шлифовку камня. Между вторым и третьим ярусом ведется подготовка к бетонированию с последующей укладкой плитки. Работы по бетонированию производятся и между третьим и четвертым ярусом. На четвертом ярусе рабочие укладывают ступени, монтируют электроосвещение, занимаются планировкой земельных участков вдоль лестницы. Смотровую площадку на вершине Митридата засыпают щебнем, подготавливают ее для устройства мощения, — рассказал он.

Глава администрации Керчи подчеркнул, что, безусловно, все эти работы подчеркнут величие и красоту одной из главных достопримечательностей нашего города, напоминающей о его богатейшей истории, наследии и далеком прошлом.

Совсем скоро будут открыты смотровые площадки лестницы, с которых хорошо видно город и Керченский пролив. Мы все с нетерпением ждем окончания реставрации лестницы, чтобы вновь иметь возможность пройти по каждой ее ступени, — отметил Сергей Бороздин.

Фото: kerch.rk.gov.ru.