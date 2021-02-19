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В Керчи – полуметровые сугробы, что происходит на дорогах города

В Керчи – полуметровые сугробы, что происходит на дорогах города

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:38 19.02.2021

В Керчи все коммунальные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Всю ночь спецтехника чистила городские дороги и устраняла снежные заносы, которые образовались из-за сильной метели. Всего на борьбу со снежной стихией брошены силы 10 автомобилей: 5 КДМ МУП «ЖилсервисКерчь» и 5 ГУП РК «Крымавтодора».

В Керчи – полуметровые сугробы, что происходит на дорогах города

Работа велась с 18 часов. В основном производилась механизированная уборка центральных автомагистралей от снега. В данный момент продолжается обработка противогололедным материалом. Особое внимание уделяется участкам дорог на подъемах, спусках, мостах, перекрестках у пешеходных переходов, — отметил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

В Керчи – полуметровые сугробы, что происходит на дорогах города

Он рассказал, что дворники МУП «ЖилсервисКерчь» с раннего утра приступили к расчистке территорий дворов и остановок общественного транспорта. Однако снег не прекращается. Передвигаться крайне сложно. В некоторых местах высота сугробов достигает 50 см. Движение ограничено.

Работать в условиях снегопада с сильным порывистым ветром сложно, но необходимо расчистить основные участки, — акцентировал Бороздин. — Уважаемые керчане! Соблюдайте осторожность при передвижении, так как во многих местах наблюдаются гололедные явления.

В Керчи – полуметровые сугробы, что происходит на дорогах города

Метель и снегопад в Керчи продолжаются. На борьбу с непогодой брошены все коммунальные силы города.

В Керчи – полуметровые сугробы, что происходит на дорогах города

Фото: администрация Керчи.

В Керчи – полуметровые сугробы, что происходит на дорогах города

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