В Керчи после потопа отремонтируют 24 дворовые территории

Всего в этом году в Керчи, в рамках восстановительных работ после ЧС будет отремонтировано 24 дворовых территории. Об этом сообщил глава администрации города Сергей Бороздин. Он встретился с жителями улиц Самойленко, Борзенко, Курсантов, Сенного переулка. По его словам, все дворы, оказавшиеся 17 июня в зоне подтопления будут приведены в порядок.

На сегодня, практически все следы стихии тут уже ликвидированы. По ул. Самойленко 11 продолжает работать илосос. Но впереди – ремонт.

Вместе с керчанами и представителями проектного института «Шельф» глава администрации и депутат Госдумы Константин Бахарев обошли дворы, определили места расположения детских, спортивных, бельевых площадок, парковочных карманов, расположения тротуаров, мачт освещения и других элементов благоустройства с учетом удобства местных жителей.

В планах ремонта этого года — 24 дворовых территории:

— ул. Комарова, 2 / ул. Шлагбаумская, 45;

— ул. Чернышевского, 3 / Жени Дудник, 17;

— Вокзальное шоссе, 49 / ул. Заречная, 10;

— ул. Заречная, 16 / ул. Заречная, 36;

— ул. Маршала Еременко — ул. Горького, Юных Ленинцев — ул. Кирова — ул. Гудованцева;

— ул. Дубинина, 20;

— ул. Борзенко, 25;

— ул. Юных Ленинцев, 7/42;

— ул. Борзенко, 44;

— ул. Юных Ленинцев, 1;

— ул. Юных Ленинцев, 3;

— ул. Юных Ленинцев, 5;

— ул. Горбульского, 25, 27 / ул. Курсантов, 17 / ул. Борзенко, 16, 16-А;

— ул. Борзенко — ул. Горбульского — ул. Шлагбаумская;

— ул. Пирогова, 29 и 27/10;

— ул. Самойленко, 11/ ул. Борзенко, 19, 20/21, 21;

— ул. Самойленко, 10, 12, 14;

— ул. Курсантов, 14 / пер. Сенной, 16;

— ул. Маршала Еременко, 28;

— пер. Милицейский, 25;

— ул. Карла Маркса, 7;

— ул. Карла Маркса, 5, 5-А;

— пер. Милицейский, 20;

— ул. Комарова, 84.

Фото: администрация Керчи.