В Керчи продолжается масштабная уборка улиц и дворов, попавших в зону потопления

В Керчи силами военнослужащих, сотрудников МЧС, железнодорожников, коммунальщиков, волонтеров, городской администрации и муниципальных предприятий проводится очистка территорий, задействована техника. Накануне основные работы велись на улицах Козлова, Борзенко, Заречной, Комарова, Чернышевского, Ж. Дудник, Горбульского, в переулке Сенном.

В частных домовладениях еще проводят осушение и откачку воды из подвалов. Придомовые территории МКД чистят от грязи и мусора.

Все меры направлены на оказание помощи керчанам, пострадавшим вследствие стихии, и скорейшее восстановление функционирования городского хозяйства в полном объеме, — отметил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Он сообщил, что в результате проведенных аварийно-восстановительных работ осуществлена откачка воды из 228 подвальных помещений, осталось 20 подвальных помещений, в основном это подвалы с илом. В планах осушить все подвалы до конца недели.

На сегодняшний день 700 человек в Керчи получили компенсационные выплаты на сумму 67 млн. 250 тысяч рублей, выплаты продолжаются.

По словам Председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка, в 6 муниципальных образованиях проведена очистка русел рек, ливневых канализаций и водоотводов общей протяженностью более 60 км. Продолжается откачка воды из подтопленных помещений. Продолжена работа комиссий муниципальных образований Республики Крым по оценке ущерба вследствие утраты имущества.

Всего по состоянию на сегодняшний день составлено 1086 актов, в том числе в городе Керчи – 595. Сумма ущерба, согласно актам, составила 215 млн. рублей.

Уважаемые керчане, чье имущество пострадало в результате обильного выпадения осадков и подтопления! До 24:00 30 июня принимаются заявления НА ПЕРВИЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА И СОСТАВЛЕНИЕ АКТА об оценке ущерба имущества первой необходимости по номеру ЕДДС 8(978)9091135.Граждане, чье имущество уже было обследовано, могут обращаться в Департамент труда и социальной защиты населения за начислением компенсаций. Документы принимаются в штатном режиме с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. При себе необходимо иметь: паспорта зарегистрированных в домовладениях граждан, СНИЛСы, правоустанавливающие документы на домовладение, банковские реквизиты для зачисления помощи, — уточнили в администрации Керчи.

Фото: администрация Керчи.