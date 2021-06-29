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В Керчи продолжается масштабная уборка улиц и дворов, попавших в зону потопления

В Керчи продолжается масштабная уборка улиц и дворов, попавших в зону потопления

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:42 29.06.2021

В Керчи силами военнослужащих, сотрудников МЧС, железнодорожников, коммунальщиков, волонтеров, городской администрации и муниципальных предприятий проводится очистка территорий, задействована техника. Накануне основные работы велись на улицах Козлова, Борзенко, Заречной, Комарова, Чернышевского, Ж. Дудник, Горбульского, в переулке Сенном.

В Керчи продолжается масштабная уборка улиц и дворов, попавших в зону потопления

В частных домовладениях еще проводят осушение и откачку воды из подвалов. Придомовые территории МКД чистят от грязи и мусора.

Все меры направлены на оказание помощи керчанам, пострадавшим вследствие стихии, и скорейшее восстановление функционирования городского хозяйства в полном объеме, — отметил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

В Керчи продолжается масштабная уборка улиц и дворов, попавших в зону потопления

Он сообщил, что в результате проведенных аварийно-восстановительных работ осуществлена откачка воды из 228 подвальных помещений, осталось 20 подвальных помещений, в основном это подвалы с илом. В планах осушить все подвалы до конца недели.

В Керчи продолжается масштабная уборка улиц и дворов, попавших в зону потопления

На сегодняшний день 700 человек в Керчи получили компенсационные выплаты на сумму 67 млн. 250 тысяч рублей, выплаты продолжаются.

В Керчи продолжается масштабная уборка улиц и дворов, попавших в зону потопления

По словам Председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка, в 6 муниципальных образованиях проведена очистка русел рек, ливневых канализаций и водоотводов общей протяженностью более 60 км. Продолжается откачка воды из подтопленных помещений. Продолжена работа комиссий муниципальных образований Республики Крым по оценке ущерба вследствие утраты имущества.

В Керчи продолжается масштабная уборка улиц и дворов, попавших в зону потопления

Всего по состоянию на сегодняшний день составлено 1086 актов, в том числе в городе Керчи – 595. Сумма ущерба, согласно актам, составила 215 млн. рублей.

Уважаемые керчане, чье имущество пострадало в результате обильного выпадения осадков и подтопления! До 24:00 30 июня принимаются заявления НА ПЕРВИЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА И СОСТАВЛЕНИЕ АКТА об оценке ущерба имущества первой необходимости по номеру ЕДДС 8(978)9091135.Граждане, чье имущество уже было обследовано, могут обращаться в Департамент труда и социальной защиты населения за начислением компенсаций. Документы принимаются в штатном режиме с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. При себе необходимо иметь: паспорта зарегистрированных в домовладениях граждан, СНИЛСы, правоустанавливающие документы на домовладение, банковские реквизиты для зачисления помощи, — уточнили в администрации Керчи.

В Керчи продолжается масштабная уборка улиц и дворов, попавших в зону потопления

Фото: администрация Керчи.

 

В Керчи продолжается масштабная уборка улиц и дворов, попавших в зону потопления

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