Горячие новости
Главная | Инфраструктура Крыма | Дороги Крыма | В Керчи продолжают ремонтировать почти два десятка дорог

crimeapress_news

В Керчи продолжают ремонтировать почти два десятка дорог

В Керчи продолжают ремонтировать почти два десятка дорог

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 19:58 15.10.2020

В Керчи продолжаются работы по ремонту 19 дорог. Об этом сообщил глава администрации города Керчи Сергей Бороздин.

Работы ведут сразу две подрядные организации — АО «ВАД» и ООО «СУ № 7». На некоторых объектах ремонт уже завершен, но большинство еще в работе. Тем не менее, уже виден промежуточный положительный результат, — рассказал глава администрации.

Он привел предварительный список (с фотофиксацией) выполненных работ:
— пер. Майский — работы завершены,
— ул. Кокорина — работы на завершающей стадии,
— Феодосийское шоссе — уложен первый слой и продолжается восстановление тротуаров,
— ул. Главная — уложен первый слой, продолжается установка бордюрного камня,
— ул. Буденного (дублер) — уложен первый слой, ведется установка бордюрного камня,
— ул. Фурманова — ведется подготовка к укладке верхнего слоя,
—  ул. Правды — ведется подготовка к укладке верхнего слоя,
—  ул. Толбухина — ведется подготовка к укладке верхнего слоя, продолжается установка бордюров,
—  ул. Краснопартизанская — ведутся работы по восстановлению тротуаров.

Шаг за шагом дороги, которые не ремонтировались десятки лет, обретают современный вид, становясь качественными и безопасными, — отметил Бороздин.

В Керчи продолжают ремонтировать почти два десятка дорог В Керчи продолжают ремонтировать почти два десятка дорог В Керчи продолжают ремонтировать почти два десятка дорог В Керчи продолжают ремонтировать почти два десятка дорог В Керчи продолжают ремонтировать почти два десятка дорог В Керчи продолжают ремонтировать почти два десятка дорог В Керчи продолжают ремонтировать почти два десятка дорог В Керчи продолжают ремонтировать почти два десятка дорог

 

В Керчи продолжают ремонтировать почти два десятка дорог

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.