В Керчи продолжают ремонтировать почти два десятка дорог

В Керчи продолжаются работы по ремонту 19 дорог. Об этом сообщил глава администрации города Керчи Сергей Бороздин.

Работы ведут сразу две подрядные организации — АО «ВАД» и ООО «СУ № 7». На некоторых объектах ремонт уже завершен, но большинство еще в работе. Тем не менее, уже виден промежуточный положительный результат, — рассказал глава администрации.

Он привел предварительный список (с фотофиксацией) выполненных работ:

— пер. Майский — работы завершены,

— ул. Кокорина — работы на завершающей стадии,

— Феодосийское шоссе — уложен первый слой и продолжается восстановление тротуаров,

— ул. Главная — уложен первый слой, продолжается установка бордюрного камня,

— ул. Буденного (дублер) — уложен первый слой, ведется установка бордюрного камня,

— ул. Фурманова — ведется подготовка к укладке верхнего слоя,

— ул. Правды — ведется подготовка к укладке верхнего слоя,

— ул. Толбухина — ведется подготовка к укладке верхнего слоя, продолжается установка бордюров,

— ул. Краснопартизанская — ведутся работы по восстановлению тротуаров.

Шаг за шагом дороги, которые не ремонтировались десятки лет, обретают современный вид, становясь качественными и безопасными, — отметил Бороздин.