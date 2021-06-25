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В Керчи проходит городской субботник по ликвидации последствий ЧС

В Керчи проходит городской субботник по ликвидации последствий ЧС

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:22 25.06.2021

С утра в Керчи проходит субботник. Основные работы по ликвидации последствий ЧС ведутся в центре. Так, до 14 часов перекрыта улица Карла Маркса.

В Керчи проходит городской субботник по ликвидации последствий ЧС

Силами сотрудников администрации, Керченского городского совета, депутатского корпуса, КГМТУ, предприятий города, коммунальщиков очищаются от грязи тротуары и проезжая часть, улицу подметают, вывозят испорченную мебель из магазинов и торговых объектов, — отметили в администрации города.

В Керчи проходит городской субботник по ликвидации последствий ЧС

Параллельно такая работа ведется в районе первой поликлиники. Общая задача — очистить наиболее пострадавшие при стихии территории от слоя грязи и пыли. Внимание направлено на дороги, тротуары, общественные территории. Совместно с коммунальными службами организован вывоз крупного мусора.

В Керчи проходит городской субботник по ликвидации последствий ЧС

В эти дни Керчь восстанавливается после чрезвычайной ситуации. Выражаю благодарность всем, кто участвует в большой работе по наведению порядка, — прокомментировал глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

В Керчи проходит городской субботник по ликвидации последствий ЧС

Фото: пресс-служба администрации Керчи.

В Керчи проходит городской субботник по ликвидации последствий ЧС

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