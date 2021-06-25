В Керчи проходит городской субботник по ликвидации последствий ЧС

С утра в Керчи проходит субботник. Основные работы по ликвидации последствий ЧС ведутся в центре. Так, до 14 часов перекрыта улица Карла Маркса.

Силами сотрудников администрации, Керченского городского совета, депутатского корпуса, КГМТУ, предприятий города, коммунальщиков очищаются от грязи тротуары и проезжая часть, улицу подметают, вывозят испорченную мебель из магазинов и торговых объектов, — отметили в администрации города.

Параллельно такая работа ведется в районе первой поликлиники. Общая задача — очистить наиболее пострадавшие при стихии территории от слоя грязи и пыли. Внимание направлено на дороги, тротуары, общественные территории. Совместно с коммунальными службами организован вывоз крупного мусора.

В эти дни Керчь восстанавливается после чрезвычайной ситуации. Выражаю благодарность всем, кто участвует в большой работе по наведению порядка, — прокомментировал глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Фото: пресс-служба администрации Керчи.